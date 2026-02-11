Sénégal: Lancement officiel de la plateforme 'Sama état civil', le 16 février prochain (DG)

Dakar — L'Agence nationale de l'Etat civil (ANEC) va procéder au lancement officiel de la plateforme "Sama état civil" le 16 février prochain dans le cadre du processus de modernisation et de dématérialisation des services de l'état civil au Sénégal, a déclaré mardi à Dakar son directeur général Matar Ndao.

"Cette plateforme constitue un avancé majeure pour nos citoyens parce que permettant désormais d'effectuer des demandes en ligne en réduisant considérablement les déplacements physiques et les délais d'attente", a dit M. Ndao.

Il s'exprimait lors de la cérémonie de présentation de cette plateforme ainsi que d'autres outils digitaux mis en place par l'Agence nationale de l'état civil.

"Je tiens à annoncer que cette plateforme +Sama état civil+ très attendue par nos citoyens, sera lancée officiellement le 16 février pour une phase pilote de quatre semaines. Cette première phase concerne cinq communes", a précisé le directeur général de l'ANEC.

Matar Ndao a insisté sur la sécurité de cette plateforme dont les données sont aujourd'hui versées dans le registre national de l'état civil qui constitue la base centrale des données de l'état civil qui sont hébergées au Sénégal à travers plusieurs sites sécurisés.

"Pendant longtemps, la gestion des données a été faite de manière insuffisamment sécurisée, exposant des informations à des risques de perte, de manipulation et de cyberattaque", a rappelé le directeur général de l'ANEC.

Il a mis en avant une numérisation massive des actes d'état civil est donc une réalité, avec une attente particulière portée à la sécurité, à l'intégrité et à la traçabilité des données.

"Nous avons mis en place des protocoles sécurisés, rigoureux, avec un contrôle strict des accès, ainsi qu'un dispositif de surveillance permanente", a assuré le directeur général de l'ANEC.

Matar Ndao a évoqué les compétences des équipes de l'ANEC qui ont été renforcées afin qu'elles puissent faire face aux nouveaux défis du numérique.

"Nous avons l'habitude d'entendre cette expression : +On m'a volé mon acte d'état civil+. Elle sera désormais conjuguée au passé", a-t-il assuré.

"Avec les outils déployés, il ne sera plus possible de manipuler ou de falsifier les données d'état-civil des Sénégalais. (...) l'ANEC a également déployé des supports d'informations accessibles avec la mise en place d'une radio en ligne, d'une chaîne TV en ligne et d'un site web pour une bonne sensibilisation", a assuré M. Ndao.