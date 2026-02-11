Sénégal: Le port de Dakar occupe une place importante dans la stratégie malienne de diversification des voies d'accès à la mer (Ministre)

Dakar — Le port de Dakar joue un rôle important dans la "stratégie" mise en oeuvre par le Mali en vue de la diversification des voies d'accès à la mer, pour faciliter ses importations, a reconnu, mardi, dans la capitale sénégalaise, la ministre malienne des Transports et des Infrastructures, Dembélé Madina Sissoko.

"Le port autonome de Dakar occupe une place importante dans la stratégie malienne de diversification des voies d'accès à la mer, d'où l'intérêt stratégique de cette infrastructure pour nos deux pays", a-t-elle dit.

Mme Sissoko intervenait à une cérémonie officielle organisée par la direction générale du Port autonome de Dakar (PAD) - l'entreprise chargée de gérer cette infrastructure - pour la rentrée portuaire 2026.

Elle a fait part de "toute la reconnaissance des autorités et des opérateurs économiques du Mali envers les autorités du Sénégal, des armateurs et des gestionnaires de terminaux, pour les facilités accordées" à son pays.

Le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Malick Ndiaye, a suggéré à la direction générale du PAD d'administrer le port dans un esprit de coopération régionale et de solidarité avec les autres pays de la région.

"Face aux menaces liées à l'extrémisme violent dans certaines zones de transit, il est impératif de renforcer la sécurisation des corridors, dans un esprit de coopération régionale, de solidarité et de responsabilité partagée entre États", a dit M. Ndiaye en prenant part à la cérémonie.

Le Sénégal a longtemps assuré, "avec responsabilité et solidarité, son rôle de port maritime naturel pour les pays frères de la région, qui n'ont pas de lien direct avec l'océan", a-t-il affirmé en citant nommément le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

Le port de Dakar sert en même temps plusieurs pays, ce qui est "un choix stratégique, un devoir historique et un levier de stabilité régionale", a dit Malick Ndiaye.

Selon lui, cette mission ne peut continuer à s'exercer que dans un environnement "sûr et sécurisé des corridors" reliant le Sénégal aux autres pays de la région.

"Chaque amélioration des performances du Port autonome de Dakar en termes de délais, de coûts et de fiabilité [...] renforce la prospérité partagée de notre espace régional", a ajouté Malick Ndiaye.

"Cette vocation s'inscrit désormais dans une vision plus large, avec le futur port de Ndayane", qui est en construction dans la région de Dakar, a-t-il affirmé.

M. Ndiaye salue la "culture de performance" de l'actuel directeur général du Port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodiang.

Selon lui, M. Bodiang s'est attelé à "la modernisation des outils de gestion", à "la transparence des procédures" et à "l'amélioration continue de services portuaires".