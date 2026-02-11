Sénégal: Les femmes des médias publics lancent les activités de leur association, jeudi

10 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'association des femmes des médias publics, mise sur pied le 13 septembre dernier, annonce organiser la cérémonie de lancement officiel de ses activités, jeudi, à partir de 10 heures, dans les locaux de la Maison de la Presse Babacar Touré, à Dakar.

Des professionnels et responsables de médias, des acteurs d'organisations et d'associations du secteur, des diplomates ainsi que des officiels sont attendus à cette cérémonie devant porter sur le thème "Leadership féminin et transformation des médias publics".

Selon les organisateurs, cette cérémonie de lancement vise à donner "une meilleure visibilité" à l'association des femmes des médias publics, dont l'ambition est de fédérer les travailleuses évoluant dans le secteur public de l'information et de la communication.

L'association regroupe les femmes de la Radiotélévision sénégalaise (RTS), de l'Agence de presse sénégalaise (APS) du quotidien Le Soleil, en plus d'autres structures relevant du ministère de la Communications, telles que la Maison de la Presse Babacar Touré et TDS-SA, société de Télédiffusion du Sénégal.

Les promotrices de cette association cherchent à valoriser le leadership féminin à travers cette initiative, mais également à permettre aux femmes de s'épanouir sur le plan professionnel, économique et social.

