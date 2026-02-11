Sénégal: Des grenades lacrymogènes et des armes tranchantes découvertes dans des chambres d'étudiants (Ministre)

Dakar — La découverte de grenades lacrymogènes et d'armes tranchantes et contondantes lors de fouilles de chambres d'étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop sont entre autres raisons du déploiement des forces de l'ordre dans le campus social, a justifié, mardi, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé.

"Il y a une dizaine de jours, on nous a transmis un renseignement au terme duquel il y a eu des fouilles des chambres universitaires qui ont abouti à des découvertes de grenades lacrymogènes, ce qui n'a jamais été constaté dans l'histoire de notre université", a-t-il expliqué.

Le ministre de l'Intérieur intervenait lors d'un point de presse sur la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba, lundi, lors des échauffourées avec les forces de l'ordre dans le campus social. La rencontre avec les journalistes s'est tenue en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, du ministre des Forces armées, ainsi que du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

Mouhamadou Bamba Cissé a affirmé que des vidéos mises à sa disposition montrent la détention, par des étudiants ou présentés comme tels, de grenades lacrymogènes.

"Avant cela, il y a eu une fouille inopinée [dans des chambres d'étudiants] qui avait été organisée par les mêmes autorités universitaires, fouille qui a permis la découverte d'armes contondantes et tranchantes", a détaillé le ministre, signalant qu'une enquête a été ouverte dans ce sens-là.

Ces renseignements, a dit M. Cissé, ont été précédés par l'agression d'une personne, au sein du campus pédagogique de l'UCAD, au lendemain de la victoire du Sénégal sur le Maroc, en finale de la Coupe d'Afrique des nations, un incident qu'il juge "grave".

Les étudiants de Dakar et d'autres universités dénoncent la fermeture de restaurants et une réforme relative aux bourses d'études.

L'étudiant Abdoulaye Ba a trouvé la mort lundi dans des échauffourées avec les forces de l'ordre, survenues dans l'enceinte de l'université, sur l'avenue Cheikh-Anta-Diop et la corniche ouest de Dakar.

Des étudiants d'autres universités publiques sénégalaises protestent contre des mesures similaires, à Saint-Louis (nord), Thiès (ouest) et Ziguinchor (sud).