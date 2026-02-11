Ile Maurice: Drogue et sabre découverts lors d'un contrôle routier

Alors que des milliers de pèlerins avancent paisiblement vers le lac sacré de Ganga Talao avec foi et recueillement, les autorités restent en alerte maximale sur les routes de l'île. En marge de cette période spirituelle, une intervention policière à Quartier-Militaire a mis au jour une situation troublante impliquant de la drogue et une arme blanche de type samouraï.

Lundi, vers 11 h 20, sur la route Royale, près du District Council de Moka, un sergent de police, en patrouille avec un constable dans un véhicule de service, a remarqué une voiture suspecte, zigzaguant dangereusement sur la chaussée. Cette Toyota Vitz, venant de Vuillemin vers Quartier-Militaire, a été immédiatement interceptée. Trois occupants se trouvaient à bord : un homme au volant, 24 ans, un adolescent de 18 ans sur le siège passager avant et un homme de 32 ans à l'arrière.

Vigilance renouvelée

Après avoir informé les individus de leurs soupçons, les policiers ont procédé à une fouille complète. Si aucune substance n'a été retrouvée sur les suspects lors de la fouille corporelle, une inspection du véhicule a permis de découvrir un sac noir contenant deux rouleaux de papier avec une matière végétale verte suspectée d'être du cannabis. Mais le plus inquiétant reste la présence d'un sabre de type samouraï, mesurant environ 1m avec une lame tranchante de 70 cm, dans un étui rouge.

Les trois hommes sont restés silencieux lorsqu'ils ont été confrontés à ces objets. La drogue saisie (5,40 g) est d'une valeur estimée à Rs 6 480. Le conducteur a été soumis à des tests d'alcool et de stupéfiants, qui se sont révélés négatifs. Après interrogatoire, deux d'entre eux ont été autorisés à repartir, alors que celui âgé de 18 ans a été relâché sous parole avec obligation de se présenter au bureau de la Criminal Investigation Division hier pour la suite des procédures judiciaires.

Cette affaire rappelle que, même en période de pèlerinage, la vigilance policière reste essentielle sur les routes menant à Grand-Bassin.