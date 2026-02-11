Madagascar: Grande évasion à Moramanga - Un détenu en cavale rattrapé à Antananarivo

Un détenu évadé de la prison de Moramanga a été retrouvé avant-hier à Antananarivo, alors qu'il errait sur l'axe Tsiadana-Ankatso, non loin de la maison centrale d'Antanimora.

Changement de tenue, argent en poche, l'homme a d'abord été placé en garde à vue à Antanimora, avant d'être reconduit le lendemain matin à Moramanga, selon l'administration pénitentiaire.

Le détenu interpellé est Saina Mamy Vatosoa Rasolomampionona, 31 ans, condamné à cinq ans d'emprisonnement pour tentative de vol de carburant. Il faisait partie des quatorze prisonniers évadés le dimanche 1er février. À ce stade, cinq d'entre eux ont été arrêtés. Les neuf autres restent recherchés.

« L'individu a été repéré non loin de la prison d'Antanimora. Il avait déjà été détenu dans cet établissement et a été reconnu par le personnel pénitentiaire, ce qui a facilité son arrestation. Il a été placé à Antanimora puis transféré à Moramanga le lendemain matin », indique Christian Rakotovao, directeur de la prison de Moramanga. Selon lui, le détenu affirme avoir rejoint la capitale à pied. « Il est toutefois probable qu'il ait bénéficié d'un hébergement, puisqu'il avait changé de vêtements et disposait d'argent », ajoute-t-il.

Convoquées

Après la découverte de l'évasion, les familles des quatorze détenus ont été convoquées séparément. Elles ont été interrogées sur les fugitifs et mises en garde contre toute aide susceptible d'entraver les recherches. « Les familles ont été averties qu'elles s'exposent à des poursuites judiciaires si elles dissimulent des proches activement recherchés. Les détenus avaient par ailleurs été informés à l'avance des conséquences d'une évasion. Ils seront poursuivis pour évasion de prison et verront leur peine alourdie, en plus de celle qu'ils purgent déjà », poursuit le directeur.

L'évasion, survenue à Moramanga, a été facilitée par un trou creusé dans le mur de l'établissement. Depuis, un renfort des forces de l'ordre a été déployé sur place et la surveillance a été renforcée. Les détenus qui occupaient la cellule dont le mur a été percé ont été provisoirement transférés dans d'autres locaux.

Tous les évadés déjà retrouvés ont été interpellés alors qu'ils circulaient librement sur la voie publique, selon les autorités pénitentiaires, ce qui a facilité leur identification. L'enquête judiciaire se poursuit afin d'établir les circonstances exactes de l'évasion et d'identifier d'éventuelles complicités.