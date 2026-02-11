Madagascar: Belobaka Tsiroanomandidy - Une enseignante blessée lors d'une attaque à la machette

11 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nantenaina Njanahary

Une enseignante a été grièvement blessée à la tête après avoir été attaquée à la machette alors qu'elle se rendait à son école, tôt hier matin. La victime, qui a également échappé de justesse à une tentative d'agression sexuelle, reçoit actuellement des soins adaptés à l'hôpital.

Selon les premiers témoignages, trois hommes l'auraient interceptée sur le chemin de l'école, entre Ambohitromby et Belobaka. Face à son refus de céder à leurs exigences, ils l'ont frappée avec une petite machette, lui causant de graves blessures au visage et au sommet de la tête. Ses affaires ont été dérobées par les assaillants.

Alertés par les appels à l'aide de la victime, les militaires locaux ont rapidement lancé une opération de recherche et de poursuite. Dans la soirée, l'un des suspects a été intercepté près d'Ambohitromby. Selon les autorités, ce jeune homme, identifié comme l'un des trois agresseurs, a tenté de fuir au moment de son arrestation. Les Forces de l'ordre ont été contraintes d'ouvrir le feu, entraînant sa mort sur le coup.

L'enquête se poursuit pour retrouver les autres complices et déterminer les circonstances exactes de l'attaque.

