Afrique de l'Ouest: Gezani frappe avec des rafales à 250 km/h, « C'est monstrueux, tout est dévasté »

Le système se situe actuellement à plus de 100 km à l'ouest de la ville de Toamasina et poursuit sa progression vers l'ouest. Il devrait traverser Madagascar d'est en ouest mercredi en s'affaiblissant progressivement, avant de ressortir mercredi soir dans le canal du Mozambique au stade de tempête tropicale modérée, à environ 130 km au nord de la ville de Morondava.

Une nouvelle intensification est ensuite attendue. Le stade de cyclone tropical pourrait être atteint autour de vendredi, sur une trajectoire s'incurvant progressivement vers le sud-ouest. Un atterrissage sur les côtes mozambicaines entre vendredi soir et samedi reste possible, mais demeure incertain.

À Madagascar, notamment sur la côte de la province de Toamasina, les conditions météorologiques restent dégradées, avec des cumuls de pluie encore très importants dans les terres et sur le littoral, ainsi que des vents très forts à l'intérieur des terres. Une amélioration progressive est toutefois attendue d'ici mercredi soir.

Dans le centre et le centre-ouest de Madagascar, en lien avec la traversée du système mercredi, une dégradation des conditions est prévue dans l'intérieur des terres, notamment au nord d'Antananarivo et au sud de Mahajanga. De forts cumuls de pluie et des vents soutenus sont probables localement à proximité de la trajectoire du système et sur les reliefs environnants. Les habitants des provinces concernées sont invités à suivre l'évolution des prévisions via le service météorologique malgache.

Concernant les côtes du Mozambique, de fortes pluies sont possibles à l'approche du système, accompagnées de vents potentiellement destructeurs et d'une mer dangereuse le long des côtes de la province d'Inhambane. Les habitants des provinces concernées sont appelés à suivre l'évolution des prévisions par le biais des services météorologiques nationaux.