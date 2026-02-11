Afrique de l'Ouest: Gezani frappe avec des rafales à 250 km/h, « C'est monstrueux, tout est dévasté »

11 Février 2026
L'Express (Port Louis)

Le système se situe actuellement à plus de 100 km à l'ouest de la ville de Toamasina et poursuit sa progression vers l'ouest. Il devrait traverser Madagascar d'est en ouest mercredi en s'affaiblissant progressivement, avant de ressortir mercredi soir dans le canal du Mozambique au stade de tempête tropicale modérée, à environ 130 km au nord de la ville de Morondava.

Une nouvelle intensification est ensuite attendue. Le stade de cyclone tropical pourrait être atteint autour de vendredi, sur une trajectoire s'incurvant progressivement vers le sud-ouest. Un atterrissage sur les côtes mozambicaines entre vendredi soir et samedi reste possible, mais demeure incertain.

À Madagascar, notamment sur la côte de la province de Toamasina, les conditions météorologiques restent dégradées, avec des cumuls de pluie encore très importants dans les terres et sur le littoral, ainsi que des vents très forts à l'intérieur des terres. Une amélioration progressive est toutefois attendue d'ici mercredi soir.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans le centre et le centre-ouest de Madagascar, en lien avec la traversée du système mercredi, une dégradation des conditions est prévue dans l'intérieur des terres, notamment au nord d'Antananarivo et au sud de Mahajanga. De forts cumuls de pluie et des vents soutenus sont probables localement à proximité de la trajectoire du système et sur les reliefs environnants. Les habitants des provinces concernées sont invités à suivre l'évolution des prévisions via le service météorologique malgache.

Concernant les côtes du Mozambique, de fortes pluies sont possibles à l'approche du système, accompagnées de vents potentiellement destructeurs et d'une mer dangereuse le long des côtes de la province d'Inhambane. Les habitants des provinces concernées sont appelés à suivre l'évolution des prévisions par le biais des services météorologiques nationaux.

 

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.