Ile Maurice: Quatre lauréates au Dr Maurice Curé - La rectrice vise déjà plus haut

Au Dr Maurice Curé SS, la matinée d'hier a été spéciale. Dès l'aube, la cour de l'établissement était animée d'une effervescence particulière. Des élèves s'affairaient à accrocher des décorations aux couleurs du collège, d'autres répétaient des chants, ajustaient des pancartes, peaufinaient les derniers détails d'une célébration préparée depuis plusieurs jours. Une seule question flottait dans l'air, mêlant excitation et nervosité : qui seront les lauréats du HSC cuvée 2025 ?

Lorsque l'annonce officielle tombe, l'attente laisse place à la joie et la fierté. Cris, embrassades, applaudissements et téléphones levés envahissent la cour. L'arrivée des lauréates transforme l'émotion contenue en célébration collective.

Élèves, enseignants et parents se rejoignent dans une même ferveur. L'émotion est collective, parce que dans un collège, le succès d'une élève est souvent l'aboutissement d'une chaîne invisible : une famille qui tient bon, des enseignants qui insistent, des amis qui encouragent, des sacrifices silencieux, et des nuits où l'on s'accroche à la promesse qu'un jour, «ça paiera».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette année, l'établissement compte quatre lauréates, toutes des filles : Bhavya Mohesswa (filière scientifique), Sarah Emilie Pin Young Sen (filière technique), Sadiya Bibi Jugon (filière économique) et Shania Rhea Vythelingum (filière économique). Une performance remarquable, d'autant plus que la rectrice, Rushmee Jhummun, confie qu'elle s'attendait à une seule distinction.

«Nous avions de l'espoir d'en avoir plus, mais passer de deux lauréats l'an dernier à quatre lauréates cette année nous ravit», confie-t-elle, en soulignant que la préparation de la prochaine cuvée a déjà commencé. Pour la direction, ce succès repose sur une approche structurée : révisions encadrées, suivi régulier, mentorat des anciennes et collaboration étroite avec les parents.

Le symbole est fort : pour cette première promotion «mixte» au niveau des lauréats, les quatre distinctions reviennent exclusivement à des filles. Si la rectrice dit espérer voir également des garçons récompensés à l'avenir, elle reconnaît que cette performance illustre l'engagement et la rigueur des étudiantes. «J'ai déjà ma liste de lauréats pour l'an prochain», lance-t-elle, avant d'encourager l'ensemble des élèves à se montrer plus compétitifs.

«Un grand jour»

Autre fait marquant : les quatre lauréates sont encore à Maurice au moment de l'annonce, et l'une d'elles a déjà obtenu une place à l'université dans le pays. Pour l'établissement, c'est la preuve qu'un accompagnement cohérent peut mener à des parcours solides, sans nécessairement passer par un départ à l'étranger. Au Dr Maurice Curé, on parle davantage de constance, de discipline et de travail de fond que de réussite ponctuelle.

Pour Shania Rhea Vythelingum, lauréate en filière économique, l'émotion est d'abord familiale. «Je suis émue et contente. C'est une fierté pour mes parents et pour mon collège», confie-t-elle. À l'adresse des plus jeunes, elle lance un message clair : «Battez-vous et croyez en vous. Tout le travail finit toujours par payer.» Elle insiste également sur la dimension collective de sa réussite, rendant hommage à ses parents, ses amis et ses enseignants.

Même sentiment de gratitude chez Sadiya Bibi Jugon, également lauréate en filière économique. Elle remercie ses proches et ses enseignants pour leur soutien constant. Sa mère, submergée par l'émotion, remercie Dieu pour cette bénédiction, tandis que son père évoque les sacrifices consentis durant quatre années d'efforts. «Aujourd'hui est un grand jour pour nous. Il faut l'apprécier pleinement», confie-t-il.

Bhavya Mohesswa, lauréate en filière scientifique, a appris la nouvelle à la maison. Elle remercie ses parents, ses enseignants, ses amis, sa grand-mère, ainsi que ses anciens professeurs du MGSS Solferino. «Je ressens énormément de gratitude», dit-elle, émue, affirmant que le collège restera pour elle «le meilleur».

Pour Sarah Emilie Pin Young Sen, lauréate en filière technique, l'annonce est survenue alors qu'elle était déjà au travail. C'est sa mère qui lui a appris la nouvelle. «Cela change tout», confie-t-elle, puisqu'elle poursuivra désormais des études universitaires. Elle remercie ses parents pour les valeurs transmises, ainsi que les enseignants et la direction du collège. Elle adresse aussi un conseil aux futurs candidats : «Ne vous mettez pas trop de pression et évitez le stress excessif.»

Pour la rectrice Rushmee Jhummun, ces réussites s'inscrivent dans une vision à long terme. Elle adresse ses bénédictions et ses encouragements aux lauréates pour la suite de leur parcours, rappelant que les résultats ne marquent pas une fin, mais le début d'une nouvelle étape. Après la célébration viendront les choix d'orientation, l'université et les défis liés à un nouvel environnement. Un nouveau chapitre s'ouvre, qu'il faudra aborder avec courage et détermination.