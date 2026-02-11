Burkina Faso: Prytanée militaire du Kadiogo - 75 ans d'excellence au service de la Nation

Le Prytanée militaire du Kadiogo (PMK) a célébré avec solennité et ferveur son 75e anniversaire à travers une série d'activités organisées les 7 et 8 février 2026. Placée sous le thème « 75 ans d'excellence et d'intégration », cette commémoration a rassemblé élèves, Anciens enfants de troupe, cadres militaires, enseignants, partenaires universitaires et autorités civiles et militaires autour des valeurs cardinales qui fondent cette prestigieuse institution.

Les festivités ont démarré le samedi 7 février dès l'aube par la traditionnelle montée des couleurs, suivie d'un cross populaire et d'une séance d'aérobic sur l'axe PMK-Foyer du Camp Bila Zagré. Une activité sportive symbolique qui a mis en exergue l'esprit de discipline, de dépassement de soi et de fraternité qui caractérise la formation dispensée au PMK depuis sa création.

L'un des moments les plus marquants de cette première journée fut sans conteste le dévoilement du monument commémoratif des 75 ans, véritable symbole de mémoire collective, de transmission intergénérationnelle et de continuité historique. Ce monument incarne l'héritage du Prytanée et son rôle majeur dans la formation de générations de cadres militaires, de responsables civils et de citoyens engagés au service de la Nation.

Dans un élan de solidarité nationale, des dons significatifs ont par la suite été remis aux camps de déplacés internes de Katabtenga et Bictogo, ainsi qu'à l'orphelinat Béogonéré de Kamboinsin. Ces actions humanitaires traduisent l'engagement constant du PMK à demeurer proche des réalités sociales du pays et à contribuer à l'effort national de soutien aux populations vulnérables. Les familles des militaires de l'école tombés sur le champ d'honneur et celles des professeurs décédés ont également bénéficié de dons, dans un esprit de reconnaissance et de devoir de mémoire.

La réussite de ces actions solidaires a été rendue possible grâce à l'accompagnement fidèle des universités partenaires, notamment l'Université Aube Nouvelle, ESUP Jeunesse, ESCO-IGES, l'Université de l'Unité africaine/IAM, UMET-Burkina et 2IE. Ces institutions soutiennent le PMK depuis de nombreuses années à travers l'octroi de bourses d'études destinées aux jeunes bacheliers issus de l'école, contribuant ainsi à leur insertion académique et professionnelle.La journée s'est poursuivie par un déjeuner de retrouvailles et un match de volley-ball, favorisant les échanges fraternels et le brassage intergénérationnel entre anciens et actuels élèves, cadres et enseignants, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Le dimanche 8 février 2026 a été consacré à une grande kermesse, marquée par des animations culturelles et festives mettant en valeur la diversité des élèves issus des pays amis présents au PMK. Cette journée a également enregistré la participation d'autres établissements secondaires de Kamboinsin et de la ville de Ouagadougou, renforçant davantage l'esprit d'intégration et de cohésion sociale. La cérémonie officielle s'est déroulée en présence du médecin général de division, Guiguemdé Robert Tinga, parrain de ce jubilé d'albâtre, du colonel-major Souleymane Traoré, représentant du Chef d'état-major général des armées (CEMGA), du commandant du PMK, le lieutenant-colonel Ouali Oupouhounla, du président de l'Amicale des anciens enfants de troupe, M. Thiombiano Charles Aziz, ainsi que de plusieurs officiers généraux, autorités militaires et civiles, partenaires et anciens élèves.

A travers cet événement, le Prytanée militaire du Kadiogo réaffirme son rôle stratégique dans la formation d'une élite disciplinée, patriote et ouverte, capable de servir avec loyauté et compétence le Burkina Faso et l'Afrique. Soixante-quinze ans après sa création, l'école des "sodabis" (petits soldats en mooré) demeure plus que jamais un creuset d'excellence, de cohésion et d'intégration au service de la Patrie.