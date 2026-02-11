Afrique: Les Mauriciens qualifiés pour les quarts de finale

Sans surprise, les deux équipes mauriciennes ont assuré leur deuxième victoire sur la phase de poule du tournoi par équipe des championnats d'Afrique au Botswana. Tombeur du Lesotho (5-0) la veille, les Mauriciens ont réédité la même performance face aux Seychelles. Les filles leur ont emboité le pas en renversant le Lesotho sur le score de 5-0. Les deux équipes sont désormais qualifiées pour les quarts de finale.

Lors de la journée d'hier, Lucas Douce a lancé le succès des siens en battant Joakim Renaud sur le premier simple (21-7, 21-6). Alexandre Bongout a poursuivi sur la même lancée en battant Yohan Dodin (21-7, 21-4) avant que Khemtish Nundah s'impose sur le troisième simple face à Daniel Bedier (21-11, 21-7). Sur les doubles, la paire Alexandre Bongout/Julien Paul est venue à bout du duo seychellois Joakim Renaud/Yohan Dodin en deux sets (21-7, 21-8). Le duo Lucas Douce/Khemtish Nundah a parachevé la victoire des siens en battant le duo Daniel Bedier/Joshua Raguin (21-2, 21-15).

Grace à cette victoire, les Mauriciens occupaient la tête du groupe D avant la rencontre Afrique du Sud vs Lesotho qui s'est jouée hier soir. Vu que les Sud-africains avaient déjà battu les Seychelles sur le score de 5-0, ce matin à partir de 11hrs (heure de Maurice), Maurice affronte l'Afrique du Sud pour la première place de ce groupe.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'Afrique du Sud se dresse sur le passage de nos compatriotes aujourd'hui.

Chez les dames, les Mauriciennes ont déroulé face au Lesotho, confirmant leur hiérarchie dans le groupe A. Tiya Bhurtun fut la première à entrer en action et s'imposa de manière convaincante sur Lerato Matlosa en deux sets (21-21-5, 21-6). Chiara How Hong a porté le score à 2-0 en ne laissant aucune chance à son adversaire Thato Talejane (21-4, 21-3).

Layna Chiniah a enchai- né en remportant le troisième simple sur Khahliso Khetheng (21-2, 21-2). Les doubles furent tout autant à sens unique en faveur de nos compatriotes. Les soeurs How Hong, Chiara et Elsa sont restées fidèles à leur statut en dominant la paire Lerato Matlosa/Khahliso Khetheng en deux sets expéditifs (21- 4, 21-5). Enfin, la paire Tiya Bhurtun/Layna Chiniah a conclu le sans-faute des Mauriciennes en s'imposant en deux sets (21-7, 21-5) sur le duo Khahliso Khetheng/ Kalumetse Moeletsi.

Invaincus sur toutes leurs rencontres et dans tous leurs matches, les badistes mauriciens occupent la première place du groupe A aux cotés de l'Algérie. Les deux nations croisent le fer ce matin à 11hrs, un match déterminant pour la première place de ce groupe. Notons que les quarts de finales démarrent cet après-midi à partir de 15hrs alors que les demi-finales et la finale se joueront ce jeudi.