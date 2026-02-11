Ile Maurice: Tevin Sithanen positivement identifié par Stéphane Adam et Aditi Boolell

Une parade d'identification s'est tenue à l'Anti-Money Laundering Unit (AMLU) du Central Crime Investigation Department, dans l'après-midi du lundi 9 février, dans le cadre de l'affaire Menlo Park impliquant Tevin Sithanen, fils de l'ancien gouverneur de la Banque de Maurice, Rama Sithanen. L'exercice avait pour objectif de confronter l'accusé aux personnes ayant porté plainte pour menaces.

Les plaignants, Aditi Boolell, Company Secretary de Menlo Park Ltd, et son directeur, Stéphane Adam, ont tous deux identifié Tevin Sithanen comme l'auteur présumé des menaces dont ils se disent victimes. Selon eux, les propos menaçants auraient été tenus lors d'un appel de groupe sur WhatsApp, le 12 novembre 2024.

Cette identification intervient dans le cadre de l'accusation provisoire de breach of The Information and Communication Technologies Act que Tevin Sithanen doit encore confronter devant la cour de Curepipe. L'affaire a été relancée par l'apparition d'une bande sonore considérée par les enquêteurs comme un élément central du dossier. Celle-ci contiendrait des échanges présumés entre Tevin Sithanen, Stéphane Adam et Aditi Boolell, portant sur des questions financières et des démarches liées à Menlo Park Ltd.

Lors de cet exercice, Aditi Boolell et Stéphane Adam ont également été confrontés à un rapport d'expertise produit par Quintel Intelligence, qui avait été évoqué lors des débats précédents sur la fiabilité de l'enregistrement audio. Ce rapport technique est examiné pour déterminer si l'enregistrement pourrait avoir été altéré et pour vérifier l'identité des interlocuteurs.

Les enquêteurs de l'AMLU précisent que la vérification de l'authenticité de l'enregistrement et de l'identité exacte des interlocuteurs reste une priorité. Cette bande sonore devra être confrontée à d'autres pièces du dossier, notamment des documents comptables, des relevés bancaires et des échanges électroniques.

À la sortie des locaux de l'AMLU, Stéphane Adam a affirmé que Tevin Sithanen avait été clairement identifié et qu'il aurait tenu des propos injurieux et menaçants envers cette dernière. De son côté, Aditi Boolell a qualifié l'exercice de «gênant», tout en soulignant que la chronologie des événements semble corroborer ses allégations. Elle a ajouté qu'elle ne pense pas que Tevin Sithanen ait agi seul.