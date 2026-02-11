Ile Maurice: Troisième étoile pour les Warriors après un duel haletant

C'est au bout d'un match étouffant que les Roche Bois Warriors se sont imposés et adjugés un troisième titre consécutif en Super League, dimanche. Il faisait chaud et la tension qui régnait sur le parquet a davantage fait monter la température. C'est suite à un long combat et de nombreux rebondissements que les Roche-Boisiens ont fait la différence en prolongations, 88-79. Les protégés de l'entraîneur Jérôme Tonta s'imposent au combiné de deux points, 152 points à 150.

Les Flippers, pourtant vainqueurs de la manche aller sur le score de 71-64, se montraient étonnamment crispes en début de match. Les joueurs de Pascal Prayag n'arrivaient pas à entrer dans leur match, tandis que les Warriors, venus avec un esprit conquérant, prenaient les choses à leur compte.

Ils allaient inscrire les premiers points pour mener 5-0 avant d'augmenter leur avance à 15 unités (18-3). Les Mahébourgeois revenaient quelque peu dans la partie à la fin du premier quart-temps conclu sur le score de 23-14 pour Roche Bois. Karen Foo Kune-Bacha, junior minister à la Jeunesse et aux Sports, remettant le trophee de champion au capitaine des Warriors, Joey Gérie

Joey Gérie (au c.) capitaine des Roche Bois Warriors, a terminé meilleur marqueur du match avec 23 points. Les Flippers débutaient le deuxième quart avec un tir à 3 points réussi par le Malgache Diano Andriantsalama et parvenaient à passer devant après 3 minutes et 30 secondes, 25-24. Un autre match débutait alors car les Sudistes se montraient sous leur meilleur jour pour prendre 10 points d'avance (39-29). Toutefois, les Warriors parvenaient à ramener l'écart à 4 points (39-35) juste avant la mi-temps.

Le pivot des Flippers, Johnson Perrine pris dans la tenaille roche-boisienne. Caroline Adeline, capitaine du Real, champion de la Super League féminine, récompensée par Richard Papie, président du Comité olympique mauricien.

Le troisième quarttemps était lui aussi à l'avantage des Mahébourgeois dont l'avance oscillait entre quatre et sept points : 45-38 puis 48-44 avant de se conclure sur le score de 55-50. Le scenario allait changer dans le quatrième et dernier quart-temps quand les Rocheboisiens faisaient le forcing pour égaliser à 60 partout. A chaque fois que les Flippers reprenaient de l'avance, les Warriors recollaient, notamment grâce à leur capitaine Joey Gérie, meilleur marqueur du match avec 23 points.

Le jeu était haché par de nombreuses fautes de part et d'autre. Et alors que les Mahébourgeois menaient de deux points (70-68), ils encaissaient un 9-0. Ce qui permettait à leur adversaire d'égaliser sur l'ensemble des deux matches. 77 à 70 pour les Warriors, ce fut le score au buzzer. Il fallut donc disputer une prolongation. Les joueurs de Roche Bois requinqués mentalement prenaient alors l'ascendant face à un adversaire qui ratait quelques occasions de préserver l'essentiel.

Au terme de ces cinq minutes supplémentaires, la balance penchait en faveur des hommes de Jérôme Tonta, 88 à 79. Grace à deux points précieux, les Warriors remportaient leur troisième titre de champion consécutif. Alors que chez les Flippers, c'était le désarroi total...

Plongeon spectaculaire de Nando Sirop pour sauver une balle !

Une lutte sans merci au rebond...

Karen Foo Kune-Bacha, junior minister de la Jeunesse et des Sports et Richard Papie, président du Comité olympique mauricien encadrent Ruddy Sylvie, vice-président de la Fédération mauricienne de Basket-Ball.

Les joueurs de Roche Bois Warriors partageant leur joie avec leurs fidèles supporters...

Le Curepipe Starlight SC a pris la troisième place de la Super League hommes après avoir dominé l'AS Vacoas-Phoenix.