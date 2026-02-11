Ile Maurice: New Delhi accueille Navin Ramgoolam et les géants de la tech

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, participera à l'India AI Impact Summit 2026, qui se tiendra à New Delhi du 16 au 20 février. À l'approche de ce rendez-vous, le Premier ministre indien, Narendra Modi, a exprimé sa satisfaction - sur sa page Facebook - à l'issue d'un appel téléphonique du Premier ministre mauricien.

«Nous avons passé en revue les progrès réalisés dans la coopération étendue entre l'Inde et Maurice depuis notre mémorable rencontre à Varanasi l'an dernier. Nous avons réaffirmé notre engagement à renforcer davantage les liens spéciaux, historiques et centrés sur les peuples qui unissent nos deux nations. L'Inde et Maurice continueront de travailler ensemble pour atteindre des objectifs communs de paix et de stabilité dans la région de l'océan Indien. Je me réjouis de l'accueillir en Inde pour l'AI Impact Summit la semaine prochaine.»

De son côté, Navin Ramgoolam a remercié le Premier ministre indien, qualifiant l'échange de constructif : «Maurice et l'Inde restent fermement alignés pour renforcer la coopération stratégique dans les domaines du développement, de l'innovation et des technologies émergentes. Je me réjouis d'approfondir cette collaboration lors de l'AI Impact Summit en Inde la semaine prochaine.»

Ce sommet est présenté comme une étape clé, avec l'objectif de passer des discussions aux actions mesurables. Il s'articule autour de trois sutras - Personnes, Planète et Progrès - qui serviront de principes directeurs. Ces axes se déclinent en sept chakras de coopération multilatérale : capital humain ; inclusion et autonomisation sociale ; intelligence artificielle sûre et digne de confiance ; résilience, innovation et efficacité ; science ; démocratisation des ressources en intelligence artificielle ; et intelligence artificielle au service de la croissance économique et du bien social.

Une participation internationale de grande ampleur est attendue, aux côtés de personnalités de premier plan du secteur, dont Sundar Pichai (Google), Bill Gates (Gates Foundation), Sam Altman (OpenAI) et Alexandr Wang (Meta). Le CEO de Mauritius Telecom, Veemal Gungadin, dont le rôle est axé sur l'exécution opérationnelle : infrastructures, plateformes, capacités de calcul (compute), cloud et déploiement des services, et l'axe Asie-Afrique, sera aussi de la partie.