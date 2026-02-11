Ile Maurice: Claude Julie, la passion du sport et des mots

Claude Julie, journaliste sportif passionné, s'est éteint ce lundi 9 février 2026, à l'âge de 85 ans, laissant derrière lui le souvenir d'un homme profondément attaché au sport, à l'éducation, à l'écriture et aux valeurs humaines qu'ils véhiculent.

Avant de se consacrer pleinement au journalisme, Claude Julie fut professeur du primaire, un métier qu'il exerça avec dévouement et rigueur, transmettant le savoir avec la même passion et la même patience qui allaient plus tard caractériser sa plume. L'enseignement fut l'un des piliers de sa vie, façonnant son regard humain et attentif sur les autres.

Parallèlement, et durant plus de 25 ans, il collabora comme pigiste au journal L'Express, où il s'imposa comme une voix respectée du journalisme sportif. Le basket occupait une place importante dans son univers, mais c'est surtout le football qui faisait battre son cœur. Observateur attentif et analyste juste, il savait raconter le jeu avec précision, sensibilité et profondeur.

Claude Julie était à nos côtés en 2013 à l'occasion des dix ans de l'hebdomadaire sportif Lékip.

On le reconnaissait toujours à sa sacoche sous le bras, fidèle compagne de chaque instant. À l'intérieur, son carnet et ses plumes ne le quittaient jamais. Ils étaient là pour noter une action décisive, une idée soudaine ou une phrase juste. Cette sacoche, devenue presque une signature, symbolisait son attachement profond au journalisme et à la mémoire du sport.

Sa plume savait aller bien au-delà du simple compte rendu. Dans l'un de ses articles marquants, «Tant qu'il y a de la vie ?», il écrivait : «Se battre, encore et encore. Surtout, ne jamais renoncer. Même quand tout présage la chute.» À travers ces mots, il rendait hommage aux équipes modestes, à leur courage et à leur dignité face à l'adversité, révélant un regard profondément humain sur le sport et sur la vie.

Supporter inconditionnel d'Arsenal, il parlait des Gunners avec passion et conviction. Les discussions autour du football prenaient toujours une autre dimension à travers son regard éclairé et son amour du jeu. Claude s'est éteint alors que son club de cœur est encore en course pour le titre, sans pouvoir revivre la consécration tant espérée, la dernière datant de 2004 -- un espoir resté intact jusqu'au bout.

Claude Julie en compagnie de son épouse, fidèle soutien de toute une vie, à ses côtés dans son parcours humain, professionnel et passionné.

La cérémonie religieuse s'est tenue ce mardi en l'église du Sacré-Coeur à Beau-Bassin, suivie de l'inhumation au cimetière de Gébert, à Les Salines.

En ce mercredi, jour de parution de cet hommage, la plume de Claude Julie s'est tue, mais ses mots demeurent. Ils continuent de rappeler que, dans le sport comme dans la vie, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.

À sa famille, à ses proches, à ses amis et anciens élèves et à l'ensemble de la communauté journalistique et sportive, nous adressons nos plus sincères condoléances.