Ile Maurice: Royal College Port-Louis - Cinq lauréats, tous de la filière scientifique, célébrés dans la ferveur

Port-Louis s'est réveillée au rythme des pétards, tambours et ravannes, hier matin. Très tôt, l'ambiance était électrique au Royal College Port-Louis (RCPL) en attente de la proclamation des résultats du HSC cuvée 2025. Professeurs et élèves avaient répondu présents avant même le lever du soleil, transformant la cour de l'établissement en un véritable lieu de communion entre espoir, tension et fierté collective.

Dans cette effervescence matinale, la rectrice du collège, Bhimalakshmi Bisnauthsing-Ramsurrun, était sur tous les fronts. Souriante mais concentrée, elle s'affairait à canaliser l'énergie débordante des élèves, tout en veillant au bon déroulement de cette matinée historique pour l'institution. Tambours et ravannes résonnaient dans la cour, tandis qu'à travers la radio, les élèves, regroupés, ont suivi la proclamation officielle des résultats.

Le verdict est tombé sous un tonnerre d'applaudissements : le RCPL compte cinq lauréats cette année, tous de la filière scientifique. Du côté des garçons, les noms de Pooshkar Betchoo, Tejas Shiu, Umar Muhammad Nabeebaccus et Mathieu Eric Jacques Miniopoo sont annoncés. Du côté des filles, Emmy Julia Lee Foong Fa Onsiong fait briller l'établissement.

Prenant la parole, la rectrice n'a pas caché son émotion. Elle s'est dit fière des élèves, mais aussi de l'équipe pédagogique à qui elle a fait pleinement confiance.

Bhimalakshmi Bisnauthsing-Ramsurrun a tenu à rappeler que cette réussite s'est construite malgré des difficultés, notamment des problèmes d'infrastructures au collège. Elle souligne également que deux des lauréats, Tejas Shiu et Umar Muhammad Nabeebaccus, étaient des repeaters, preuve que «la persévérance finit toujours par payer».

Elle a livré ensuite ce qu'elle considère comme la clé de la réussite : «Le secret, c'est la foi, le sacrifice et le plaisir dans le travail. Parey kouma tou mama pa dormi aswar kan lexamin, li parey pou mwa. Mo ena 748 zanfan isi e mo bien fier de sa sink-la. 5 % de chance, 5 % de prière et 90 % de travail dur.»

Les lauréats sont ensuite arrivés, l'un après l'autre, accueillis par les applaudissements de leurs camarades et les félicitations de la rectrice. Tejas Shiu, premier à franchir les grilles, n'a pas caché son émotion. Cet enfant de Gokhoola, à Piton, est le premier lauréat de sa famille. «Le travail et les sacrifices finissent toujours par payer», confie-t-il avec modestie.

Fils d'un banquier à la SBM et d'une professeure de hindi, il souligne l'importance du soutien familial. Pour gérer la pression, Tejas s'est appuyé sur le tennis, qui lui a permis de garder un équilibre mental. Il souhaite poursuivre des études en biochimie en Angleterre, avec la ferme intention de revenir servir Maurice.

De son côté, Mathieu Eric Jacques Miniopoo, également habitant de Gokhoola, se dit fier d'avoir réussi son HSC du premier coup après une année éprouvante. Il remercie ses professeurs, ses amis et surtout ses parents. Son père, enseignant, a joué un rôle clé dans son parcours, tout comme sa mère, comptable. Passionné de chimie, Mathieu envisage de poursuivre des études dans ce domaine, tout en soulignant l'importance d'un bon équilibre entre travail et détente. Son père, Eric Miniopoo, décrit son fils comme un véritable bosseur.

Pooshkar Betchoo, habitant de Bon-Accueil, a explosé de joie en entendant son nom à la télévision. Il attribue sa réussite à l'entraide entre amis et au soutien de ses parents, Bhediraj, fonctionnaire, et Vedita, enseignante. Umar Muhammad Nabeebaccus décrit sa réussite comme «une joie qu'on ne peut exprimer avec des mots». Après avoir décidé de repasser son examen l'an dernier, il voit aujourd'hui ses efforts récompensés. Il envisage des études en ingénierie, déterminé à transformer cette seconde chance en tremplin pour l'avenir.

Cerise sur le gâteau et première lauréate du RCPL, Emmy Julia Foong Fa Onsiong, habitante de Baie-du-Tombeau, raconte avoir appris la nouvelle à la radio, à peine réveillée. «C'était une surprise totale et une immense joie», confie-t-elle. Soutenue par ses parents, Alain et Marylyne Onsiong, ainsi que ses enseignants, elle ambitionne de poursuivre des études en finance à l'étranger. Avec ses cinq lauréats, le RCPL confirme une fois de plus son statut d'institution d'excellence, portée par la rigueur et le travail acharné de toute une communauté éducative.