Madagascar: Cyclone - Gezani balaie Toamasina

Gezani a touché terre à Toamasina en tant que cyclone tropical intense, hier soir. Il a provoqué de lourds dégâts matériels, selon les premières informations.

Toamasina est à terre. Gezani l'a durement dévastée. Les premiers bilans du BNGRC (Bureau national de gestion des risques de catastrophes), vers 16 heures, alors que le cyclone commençait à frapper la ville, faisaient état de maisons effondrées, de toitures arrachées, de murs de clôture écroulés et de la chute de nombreux arbres. Les dégâts se sont aggravés en début de soirée et durant la nuit, sous l'effet de vents violents et de fortes pluies apportés par ce cyclone tropical intense.

Le président du fokontany d'Ampanalana, quartier en bord de mer à Toamasina, affirme que la zone a été détruite à près de 100 %. « Sur les neuf cents maisons recensées, seules quelques dizaines n'ont pas été ravagées. Seules les maisons en dur ont résisté », précise Guillaume Alexis, chef du fokontany, après un contrôle effectué durant l'accalmie lors du passage de l'oeil du cyclone.

Hier, vers 20 heures, alors que les vents se renforçaient avec l'arrivée du deuxième mur de Gezani sur Toamasina, il a lancé un appel aux forces de l'ordre pour venir en aide aux habitants, craignant pour leur sécurité. « La plupart des habitants n'ont plus d'abri. Leurs maisons ont été détruites par les vents violents. Même le site d'hébergement des sinistrés n'est plus habitable : les toits ont été emportés. Tout le monde est donc dehors, près de chez soi, pour récupérer ce qui reste », témoigne le président du fokontany.

Débordées

Les forces de l'ordre et les équipes de secours ont été largement débordées. « Nous sommes en pleine opération de secours intense en ce moment », confie une source. Les responsables des fokontany ont demandé à ceux disposant encore d'abris d'accueillir les familles ayant tout perdu. « J'accueille une trentaine de personnes chez moi en ce moment », témoigne un chef de famille. Certains hôtels ont également ouvert leurs chambres aux sinistrés.

La plupart des quartiers de Toamasina, où les habitations sont principalement en tôle ou en feuilles de ravinala, très vulnérables aux cyclones, ont été détruits. « Il est difficile de faire l'évaluation des dégâts pour le moment : Toamasina est plongée dans le noir, l'électricité est coupée », indique une source auprès du BNGRC.

Gezani a provoqué une véritable désolation dans la ville. Les appels à l'aide se sont multipliés. « Sauvez-nous, Dieu. Notre maison a été totalement détruite. Nous nous réfugions sous la table avec mon enfant », lançait une mère de famille, son bébé dans les bras.

Un autre habitant raconte que sa maison, située au cœur d'un quartier résidentiel et récemment rénovée, a été dévastée en quelques heures : « Le toit a été arraché par les rafales, laissant l'étage à ciel ouvert, tandis que le rez-de-chaussée a été rapidement envahi par l'eau », relate-t-il. Une autre résidente ajoute : « Nous sommes dévastés : tous les toits ont été arrachés, les portes des magasins ont été brisées et toutes les marchandises sont détruites. »

Les dégâts risquent d'être lourds pour la région d'Atsinanana. Les vents apportés par le deuxième mur du cyclone auraient été encore plus intenses que les premiers, selon les témoignages, alors que beaucoup n'avaient plus de toit après le passage du premier mur. « Je crains des pertes en vies humaines », déplorait Guillaume Alexis.