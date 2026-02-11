Madagascar: Coach des Barea A - Corentin Martins tarde à réagir

Dix jours après la fin du contrat de Corentin Martins, le ministère de la Jeunesse et des Sports n'a, jusqu'ici, pas officialisé la reconduction ou non du sélectionneur franco-portugais.

Fuite de documents confidentiels. La longueur de l'attente est-elle synonyme de reconduction ou non ? Silence total sur l'affaire de la reconduction du sélectionneur Corentin Martins. Son contrat a pris fin le 31 janvier. Dix jours plus tard, toujours aucune annonce officielle, aucune source fiable : les mêmes pratiques qu'auparavant. Depuis lundi, des lettres confidentielles circulent sur les réseaux sociaux.

Interrogés sur l'authenticité de ces lettres, les responsables du ministère de la Jeunesse et des Sports n'ont pas souhaité donner de précisions. Par ailleurs, le ministre Alain Désiré Rasambany est en déplacement en Italie pour assister aux Jeux olympiques d'hiver.

De son côté, la Fédération malgache de football est réputée pour le verrouillage de l'information. L'une de ces lettres, datée du 20 janvier et portant l'en-tête ainsi que le cachet rouge du ministère, concerne un projet de contrat de prestation du coach Corentin Martins, soumis à lecture tournante et adressé à la Fédération.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les passionnés du football malgache ont remis sur le tapis l'affaire de la reconduction du sélectionneur des Barea A, critiquant l'esquive du ministre sur les « rumeurs injustifiées », concernant la révision à la baisse de la prestation du technicien franco-portugais, alors qu'« il avait perçu beaucoup plus que ce qui est mentionné dans le projet de contrat ». Une lettre avec en-tête de la fédération, le logo de la fédération à gauche et celui du MJS à droite, énumère quelques articles du contenu du contrat.

Révision à la baisse

Un article mentionne les conditions financières : « la rémunération fixe : le sélectionneur A percevra une rémunération mensuelle nette (impôts et charges) de 10 000 euros, répartie comme suit : 5 000 euros à la charge de l'État via le MJS, 5 000 euros à la charge de la FMF ». S'enchaîne « la rémunération variable : prime de présence attribuée pour chaque regroupement. Le sélectionneur A recevra 1 000 euros forfaitaires par match ».

Ces quelques lignes ne correspondent pas à ce que le ministre avait déclaré le 23 janvier : « Le contrat est tripartite. L'État, par le biais du ministère, prend en charge la majorité des prestations de Corentin, un quart est assuré par la fédération ». Le manque de sérieux se confirme au fil du temps.

Dans la lettre, on y trouve également les engagements et le lieu de travail du coach, principalement sur le territoire malgache : « le sélectionneur A s'engage à mettre tout en œuvre pour maintenir et améliorer la performance de l'équipe nationale A masculine, (...) Le sélectionneur A s'engage à rendre M. Omar Saïd en qualité d'assistant, ... ».

Bref, la confirmation de la reconduction du coach Corentin ou la nomination de son successeur se fait attendre, alors que Madagascar devrait prendre au sérieux les matchs amicaux de préparation à la qualification à la CAN 2027, durant la fenêtre FIFA en mars.