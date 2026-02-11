Madagascar: État Civil - Une cinquantaine d'inscriptions biométriques par jour

À Antananarivo Atsimondrano, l'enrôlement biométrique attire de nombreux habitants dans plusieurs fokontany. Mais les capacités limitées et les contraintes techniques ralentissent la prise en charge des demandeurs.

Depuis le lancement officiel de l'enrôlement biométrique, un réel intérêt se manifeste au sein de la population. « Avec nos deux kits d'enregistrement, nous avons accueilli environ cinquante personnes par jour », indique Radimy Andriamparany Jeannot, président du fokontany d'Ambohibao dans la commune rurale de Bongatsara.

Chaque jour, de longues files d'attente se forment devant le bureau des fokontany ou encore des bureaux communaux, traduisant l'intérêt des habitants pour cette opération d'identification jugée essentielle.

Au fokontany Bemasoandro, au sein de la commune rurale de Bemasoandro Itaosy, la mobilisation est également notable. Plusieurs personnes s'y présentent quotidiennement pour s'inscrire. Toutefois, tous ne peuvent être enregistrés dans la même journée, en raison de contraintes techniques et organisationnelles.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« En fin de journée, lorsque la luminosité baisse, nous sommes contraints d'arrêter les opérations, car les conditions ne permettent plus de prendre les photos biométriques. Nous devons donc limiter le nombre de personnes enregistrées chaque jour. La population est intéressée, même si certains viennent surtout après avoir été encouragés ou sensibilisés. Ici, nous fixons la limite à environ 50 personnes par jour, car au-delà, nous risquons de ne pas pouvoir enregistrer tout le monde », explique Faniry Razanakoto, secrétaire du fokontany Bemasoandro.

Longue attente

« Nous recevons le public de 8 heures à 16 heures. La capacité d'accueil reste limitée, ce qui fait que certaines personnes doivent attendre », précise Faniry Razanakoto. Elle souligne également qu'un problème technique a ralenti les opérations : « Une des machines est tombée en panne, ce qui a perturbé le déroulement normal de l'enrôlement. Cependant, la machine est actuellement réparée et nous sommes sûrs que le nombre de personnes enregistrées va augmenter. »

Du côté des usagers, l'attente est parfois longue. « Je suis venu tôt le matin, mais je n'ai pas pu être enregistré aujourd'hui. On m'a demandé de revenir demain», témoigne un habitant de Bemasoandro.

L'enrôlement biométrique consiste à recueillir des informations personnelles, à prendre les empreintes digitales, à scanner l'iris, à capturer l'image du visage, à collecter une signature biométrique et à mesurer la taille.

Parmi les avantages de ce système, l'identification fiable des citoyens figure en tête. Elle constitue un outil essentiel pour améliorer l'état civil, faciliter l'accès aux services administratifs et moderniser la gestion publique.