Madagascar: Extraction minière - Le nickel et le cobalt restent sous pression

Malgré une hausse marquée des recettes du cobalt, les exportations minières malgaches restent fragilisées face à un marché mondial excédentaire.

Le cobalt génère davantage de revenus, mais le contexte mondial reste tendu. D'après la Banque centrale, les recettes issues de l'exportation de ce minerai sont passées de 60,3 millions de dollars en 2024 à 95,5 millions en 2025, soit une hausse de 58,5 %. Cette progression s'explique « par l'augmentation des volumes exportés et la hausse du prix au kilo ».

Sur une période de douze mois, les expéditions sont passées de 2 400 à 2 900 tonnes. Dans le même temps, le prix moyen à l'exportation a grimpé de 33 %, atteignant 33,4 dollars le kilo. Cela représente près de 35 millions de dollars de recettes supplémentaires pour le pays.

Cette amélioration reste toutefois fragile. Le marché mondial du cobalt demeure excédentaire, même si les mesures de limitation des exportations prises par la République démocratique du Congo, premier producteur mondial, ont contribué à stabiliser les prix. Le cobalt s'échange aujourd'hui entre 33 000 et 37 000 dollars la tonne. La Banque centrale anticipe néanmoins « une croissance plus dynamique » de la demande, portée par les besoins industriels et énergétiques.

Le nickel en recul

Le nickel, autre pilier des exportations minières malgaches, connaît une situation plus difficile. Malgré une hausse de près de 8 % des volumes exportés, les recettes ont reculé de 4,6 %, en raison d'une baisse de 11,5 % du prix moyen. La Banque centrale évoque « un marché mondial excédentaire» et la montée en puissance des batteries lithium-fer-phosphate, qui réduisent la demande de nickel.

Dans ce contexte, le projet Ambatovy continue de tourner. Exploité par un consortium dirigé par le groupe japonais Sumitomo, le site produit à la fois du nickel et du cobalt. Malgré des difficultés financières, des problèmes techniques et des changements d'actionnaires, la production se poursuit. Ambatovy reste « un acteur majeur de l'économie nationale », générant des milliers d'emplois locaux et un apport important en devises.

La récente levée du moratoire sur les permis miniers redonne de l'espoir au secteur. Ambatovy, souvent cité comme vitrine du potentiel minier malgache, a également renouvelé son label « Malagasy Ny Antsika», valorisant la production locale.

Pour autant, dans un marché mondial marqué par un excédent d'offre, le nickel, comme le cobalt, reste sous pression, soulignant la vulnérabilité de Madagascar face aux fluctuations internationales.