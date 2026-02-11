Madagascar: Badminton - L'Equipe malgache encaisse des défaites

11 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Série de défaites. Madagascar est éliminé d'entrée aux épreuves par équipes, dès la phase de poules, au championnat d'Afrique de badminton qui se déroule du 9 au 15 février à Gaborone, au Botswana. Quatorze équipes sont en lice du 9 au 11 février. Madagascar évoluait dans le groupe C avec l'Algérie et la Zambie. Les badistes de la Grande Île n'ont enregistré aucune victoire lundi en phase de poules.

Madagascar s'est incliné d'entrée par 0 à 5 contre la formation algérienne. En simples, l'expatrié de Lyon, Lalaina Ramanana Rahary, a perdu 0 à 2 (18/21, 18/21) contre Hamek. Tokinirina Razafimandimby alias « Joy» a été écarté à sens unique par 0 à 2 (10/21, 13/21) face à Belardi. Irina Razakasoavina n'a pas non plus fait le poids contre Ouchefoun, 0 à 2 (14/21, 13/21).

En doubles, le duo Lalaina-Toky s'est plié devant Mammeri et Medel (0-2) et la paire Herizo Rakotoarinivo-Irina a été largement battue (0-2).

Au deuxième match de poule, la formation malgache a perdu 0-5 contre celle zambienne. L'expatrié de Lyon a été battu 0-2 (10/21, 12/21) contre Mulenga. Toky a cédé la victoire face à l'autre frère Mulenga, 0-2 (13/21, 12/21). Et Herizo s'est incliné devant Rodrick, 0-2 (11/21, 6/21).

En doubles, Lalaina et Toky ont été dominés par les frères Mulenga et le duo Herizo-Irina a perdu contre Edward et Kafunda. Les épreuves individuelles en simples et doubles se joueront du jeudi au dimanche 15 février. Dix pays sont représentés à ce sommet continental.

