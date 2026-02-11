Madagascar: Badminton - L'Equipe malgache encaisse des défaites

Série de défaites. Madagascar est éliminé d'entrée aux épreuves par équipes, dès la phase de poules, au championnat d'Afrique de badminton qui se déroule du 9 au 15 février à Gaborone, au Botswana. Quatorze équipes sont en lice du 9 au 11 février. Madagascar évoluait dans le groupe C avec l'Algérie et la Zambie. Les badistes de la Grande Île n'ont enregistré aucune victoire lundi en phase de poules.

Madagascar s'est incliné d'entrée par 0 à 5 contre la formation algérienne. En simples, l'expatrié de Lyon, Lalaina Ramanana Rahary, a perdu 0 à 2 (18/21, 18/21) contre Hamek. Tokinirina Razafimandimby alias « Joy» a été écarté à sens unique par 0 à 2 (10/21, 13/21) face à Belardi. Irina Razakasoavina n'a pas non plus fait le poids contre Ouchefoun, 0 à 2 (14/21, 13/21).

En doubles, le duo Lalaina-Toky s'est plié devant Mammeri et Medel (0-2) et la paire Herizo Rakotoarinivo-Irina a été largement battue (0-2).

Au deuxième match de poule, la formation malgache a perdu 0-5 contre celle zambienne. L'expatrié de Lyon a été battu 0-2 (10/21, 12/21) contre Mulenga. Toky a cédé la victoire face à l'autre frère Mulenga, 0-2 (13/21, 12/21). Et Herizo s'est incliné devant Rodrick, 0-2 (11/21, 6/21).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En doubles, Lalaina et Toky ont été dominés par les frères Mulenga et le duo Herizo-Irina a perdu contre Edward et Kafunda. Les épreuves individuelles en simples et doubles se joueront du jeudi au dimanche 15 février. Dix pays sont représentés à ce sommet continental.