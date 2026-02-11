Madagascar: Le Premier ministre au sommet du cacao

11 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Garry Fabrice Ranaivoson

Selon un communiqué de la Primature, publié hier, Herintsalama Rajaonarivelo, Premier ministre, s'est envolé pour Genève, en Suisse. Il est à la tête d'une délégation qui prendra part à la Conférence internationale du cacao, selon l'institution de Mahazoarivo. L'événement se tiendra au Palais des Nations Unies, à Genève.

« À travers cette initiative, l'État entend consolider la relance économique du pays et instaurer un climat de confiance durable auprès des investisseurs nationaux et étrangers », ajoute le communiqué de la Primature. Cette participation s'inscrit dans la volonté affirmée des autorités de renforcer la place du pays dans les échanges économiques mondiaux, en particulier dans les filières agricoles à fort potentiel.

L'amélioration de la chaîne de valeur du cacao, de la production à l'exportation, peut être un levier important pour stimuler la croissance économique, accroître les revenus des agriculteurs et favoriser une stabilité sociale et économique au bénéfice de l'ensemble de la population.

Selon l'institution de Mahazoarivo, des rencontres bilatérales sont également au programme du chef du gouvernement durant son séjour. Sauf changement, il devrait rencontrer des représentants de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), ainsi que ceux du Centre du commerce international (ITC).

