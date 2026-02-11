Afrique: Entrepreneuriat - Stanford s'invite au pays

Cette semaine, Antananarivo devient le point de rencontre des entrepreneurs africains et asiatiques grâce au Leadership Council de Stanford Seed, qui se tient du 9 au 12 février. Des membres du Board Seed venus des États-Unis, ainsi que des dirigeants issus de plusieurs pays d'Afrique et d'Asie, sont présents pour partager leurs expériences et découvrir les initiatives locales. Pour les alumni malgaches du programme, cet événement constitue une opportunité de démontrer concrètement l'impact de leurs actions sur la vie des communautés.

Pour rappel, Stanford University, fondée en 1885 en Californie par Leland et Jane Stanford, figure parmi les universités les plus prestigieuses du monde, réputée notamment pour l'ingénierie, les sciences, le business et l'innovation. Le programme Stanford Seed accompagne des chefs d'entreprise dans le développement de leurs projets tout en mesurant leur impact sur leurs communautés.

Hier, la délégation internationale a visité Les Ateliers Feel Good, au Loft Feel Good à Tanjombato, de 14 h à 16 h. La CEO de Feel Good, Faranah Goulamaly, confie : « Nous avons eu une chance incroyable d'accueillir cette délégation internationale. C'est l'occasion de montrer comment nous avons évolué grâce au programme de Stanford et de partager notre expérience avec d'autres entrepreneurs. »

Maison Feel Good incarne une alliance réussie entre exigence du luxe et engagement social. « Offrir un emploi décent est essentiel. Mais notre objectif est d'aller plus loin et de rendre la vie de nos artisans et de leurs familles meilleure », explique Faranah Goulamaly. Aujourd'hui, 1 200 artisans travaillent avec la maison, dont 92 % sont des femmes formées et accompagnées vers l'autonomie. L'École Feel Good formera dès 2026 plus de 1 000 femmes par an pour qu'elles deviennent financièrement indépendantes.

Pour Faranah Goulamaly, Stanford Seed a été un vrai tremplin : « Le programme nous a permis de passer de la théorie à l'action et de mesurer concrètement l'impact de nos initiatives. » Cette visite illustre que Madagascar peut s'inspirer des meilleures pratiques internationales tout en valorisant son savoir-faire et ses talents locaux, et créer ainsi un modèle d'entrepreneuriat à la fois innovant et humain.