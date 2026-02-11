Sénégal: Accès à l'eau et à l'assainissement - À Yaoundé, le Sénégal plaide pour une stratégie continentale

10 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Babacar Guèye Diop

Lors de l'ouverture du 23e Congrès international de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement (Aaea), le ministre sénégalais de l'Hydraulique et de l'Assainissement a appelé à des « actions fortes » pour sortir du retard. Cheikh Tidiane Dièye a prôné un cadre destiné à harmoniser les politiques afin de parler d'une voix unique sur la question de l'eau.

À quatre ans de l'échéance des Objectifs de développement durable (Odd), l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement reste hors de portée pour une grande partie de l'Afrique. À Yaoundé, dans le cadre du 23e Congrès international et Exposition de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement (Aaea), Cheikh Tidiane Dièye, ministre sénégalais de l'Hydraulique et de l'Assainissement, a plaidé pour une stratégie africaine afin d'accélérer l'accès à l'eau et à l'assainissement.

Président du Conseil des ministres africains chargés de l'Eau (Amcow), il a rappelé la « Vision africaine de l'eau 2063 » alignée sur l'Agenda 2063 de l'Union africaine (Ua). « Cette feuille de route mise sur la gestion intégrée des ressources, l'eau comme levier de développement économique et social, la mobilisation des financements et l'innovation numérique pour améliorer la régulation. Un cadre destiné à harmoniser les politiques et à parler d'une voix unique sur la question de l'eau », a déclaré Cheikh Tidiane Dièye dans son discours que nous avons reçu.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pendant cette rencontre, qui se déroule du 9 au 13 février 2026, l'État met en avant son expérience de coopération transfrontalière à travers les bassins de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (Omvs) et de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (Omvg) présentés comme des modèles d'hydrodiplomatie. « Le pays s'implique également dans la dynamique internationale, spécialement à travers la préparation de la prochaine Conférence des Nations unies sur l'eau, dont une réunion de haut niveau a réuni, à Dakar, près de 3000 participants pour co-construire des solutions durables », a mentionné le ministre.

Pour l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous, Cheikh Tidiane Dièye préconise des actions fortes pour l'Afrique. Un mot d'ordre qui traduit, selon lui, la nécessité de passer des engagements aux résultats concrets. « À quatre années de l'échéance 2030, il faut bien le reconnaître, l'Odd 6 semble être un horizon inaccessible», a-t-il souligné. M. Dièye évoque « des écueils multiples » qui freinent la marche vers l'accès universel.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.