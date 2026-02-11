Sénégal: Accès à l'eau et à l'assainissement - À Yaoundé, le Sénégal plaide pour une stratégie continentale

Lors de l'ouverture du 23e Congrès international de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement (Aaea), le ministre sénégalais de l'Hydraulique et de l'Assainissement a appelé à des « actions fortes » pour sortir du retard. Cheikh Tidiane Dièye a prôné un cadre destiné à harmoniser les politiques afin de parler d'une voix unique sur la question de l'eau.

À quatre ans de l'échéance des Objectifs de développement durable (Odd), l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement reste hors de portée pour une grande partie de l'Afrique. À Yaoundé, dans le cadre du 23e Congrès international et Exposition de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement (Aaea), Cheikh Tidiane Dièye, ministre sénégalais de l'Hydraulique et de l'Assainissement, a plaidé pour une stratégie africaine afin d'accélérer l'accès à l'eau et à l'assainissement.

Président du Conseil des ministres africains chargés de l'Eau (Amcow), il a rappelé la « Vision africaine de l'eau 2063 » alignée sur l'Agenda 2063 de l'Union africaine (Ua). « Cette feuille de route mise sur la gestion intégrée des ressources, l'eau comme levier de développement économique et social, la mobilisation des financements et l'innovation numérique pour améliorer la régulation. Un cadre destiné à harmoniser les politiques et à parler d'une voix unique sur la question de l'eau », a déclaré Cheikh Tidiane Dièye dans son discours que nous avons reçu.

Pendant cette rencontre, qui se déroule du 9 au 13 février 2026, l'État met en avant son expérience de coopération transfrontalière à travers les bassins de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (Omvs) et de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (Omvg) présentés comme des modèles d'hydrodiplomatie. « Le pays s'implique également dans la dynamique internationale, spécialement à travers la préparation de la prochaine Conférence des Nations unies sur l'eau, dont une réunion de haut niveau a réuni, à Dakar, près de 3000 participants pour co-construire des solutions durables », a mentionné le ministre.

Pour l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous, Cheikh Tidiane Dièye préconise des actions fortes pour l'Afrique. Un mot d'ordre qui traduit, selon lui, la nécessité de passer des engagements aux résultats concrets. « À quatre années de l'échéance 2030, il faut bien le reconnaître, l'Odd 6 semble être un horizon inaccessible», a-t-il souligné. M. Dièye évoque « des écueils multiples » qui freinent la marche vers l'accès universel.