Sénégal: Coupe d'arbres à Missirah - Les assurances des Eaux et Forêts

La coupe d'arbres constatée à Missirah, sur l'axe Gouloumbou-Koar, continue de susciter des interrogations au sein des populations. Pour lever toute ambiguïté, le chef de secteur des eaux et forêts du département de Tambacounda, le capitaine François Diéye, a apporté des éclaircissements, assurant que l'opération est conforme à la réglementation en vigueur.

Selon lui, ces abattages s'inscrivent dans le cadre des travaux d'implantation d'une ligne électrique visant à l'électrification de plusieurs localités. « Il s'agit de libérer l'emprise du projet afin de permettre l'installation des infrastructures et de garantir la sécurité des populations », a-t-il expliqué.

Le capitaine Diéye précise que l'intervention est encadrée par un protocole signé avec la Senelec. Une entreprise agréée a été retenue pour exécuter les travaux après avoir rempli toutes les obligations administratives et fiscales. Un inventaire préalable des arbres concernés a également été réalisé.

Qualifiant cette opération de « mal nécessaire », il estime que l'accès à l'électricité impose certains sacrifices. « Sans cette coupe, l'électrification ne serait pas possible », a-t-il averti. Il rappelle par ailleurs que le projet relève de l'utilité publique et qu'une campagne de sensibilisation a été menée auprès des villages impactés. En guise de compensation, les arbres abattus sur ce linéaire de 59 kilomètres seront remplacés par des actions de reboisement prévues dans le cadre du projet.