Madagascar: Affaires étrangères - Razanamahasoa défend une diplomatie dynamique

11 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Garry Fabrice Ranaivoson

« Une véritable valse diplomatique s'opère à Madagascar». Ces mots ont été dits par Christine Razanamahasoa, ministre des Affaires étrangères, durant une intervention dans le journal télévisé de la chaîne publique TVM. Des mots pour souligner que, contrairement à ce qu'apprennent certains, le changement de pouvoir dans le pays n'a pas affecté les relations internationales de la Grande île.

« Depuis l'avènement du pouvoir de la refondation de la République, la diplomatie malgache connaît une dynamique soutenue, marquée par une intensification des échanges et des contacts internationaux. Les visites de courtoisie et de travail des ambassadeurs accrédités à Madagascar se poursuivent sans interruption, témoignant de la vitalité des relations entre la Grande île et ses partenaires étrangers. Parallèlement, les autorités malgaches multiplient également les déplacements à l'étranger», soutient alors la ministre Razanamahasoa.

Elle défend ainsi que « la diplomatie malgache est active, ouverte et orientée vers la coopération ». À l'entendre, l'objectif principal reste la continuité des relations et des financements internationaux. « Contrairement à certaines inquiétudes, Madagascar ne fait l'objet d'aucune sanction. Bien au contraire, les partenariats se renforcent dans plusieurs secteurs, comme en témoigne la poursuite récente des avantages liés à l'Agoa», ajoute-t-elle.

La cheffe de la diplomatie malgache insiste également sur le fait que le pays n'est nullement isolé sur la scène internationale. Elle affirme que la Grande île attire de plus en plus d'investisseurs et de partenaires étrangers désireux de collaborer et de s'implanter localement. Selon ses dires, cette attractivité serait portée par la nouvelle gouvernance, engagée dans un processus de refondation de la République.

