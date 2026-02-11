Madagascar: La Star enrichit sa gamme de bières

11 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Irina Tsimijaly

La brasserie Star innove encore avec Gold Rosée, une bière aromatisée à la framboise, dernier ajout à sa célèbre gamme Gold. La boisson a été officiellement présentée hier au siège de Star à Andraharo, lors d'une rencontre avec la presse.

Déjà disponible depuis le 30 janvier, Gold Rosée est distribuée dans tous les circuits de vente à travers Madagascar, aux côtés des autres références de la gamme, comme la Gold Blonde, légère et rafraîchissante, la Gold Ambrée, plus corsée et maltée, ou encore la Gold Forte, destinée aux amateurs de saveurs plus prononcées.

Brassée à partir d'une bière blanche, Gold Rosée se distingue par sa légèreté et son profil fruité. « Cette bière désaltérante à la framboise apporte une douceur subtile, sans excès de sucre ni d'amertume », souligne Mickael Rakotobe, responsable de la marque Gold.

Conditionnée en bouteille de 33 cl, avec 5 % d'alcool et un prix conseillé de 3 500 ariary, Gold Rosée se veut accessible et agréable à déguster, que ce soit pour un moment de détente ou lors d'occasions festives comme la Saint-Valentin ou Pâques.

« Avec ce lancement, nous montrons que STAR sait renouveler ses produits tout en restant fidèle aux valeurs qui font notre marque : offrir des boissons de qualité, variées et qui répondent aux goûts des consommateurs malgaches », déclare Mickael Rakotobe, responsable de la marque Gold. Entre tradition et innovation, la gamme Gold continue ainsi de séduire tous les amateurs de bière.

