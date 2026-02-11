Madagascar: Antananarivo - Les cours suspendus

Le cyclone Gezani va provoquer des perturbations dans la vie quotidienne et les activités de la région d'Analamanga. En prévention des risques liés à ce phénomène météorologique, l'Organe mixte de conception (OMC) de la région a décidé de suspendre les cours dans l'ensemble des circonscriptions scolaires (Cisco) ce 11 février, selon une annonce publiée hier sur la page de la Direction régionale de l'Éducation nationale (Dren) Analamanga.

De son côté, l'Université d'Antananarivo a également annoncé la suspension de ses activités administratives et pédagogiques pour la journée. La reprise des cours se fera progressivement, en fonction de l'évolution des conditions météorologiques.

Par ailleurs, certains services publics pourraient aussi être suspendus. « En principe, nos services sont ouverts, mais tout dépendra des conditions météorologiques », indique une source au niveau du premier arrondissement de la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA). Déjà hier, les services de la CUA ont été fermés à partir de 14 heures, en raison du passage du cyclone.

Selon une source auprès de la CUA, si l'alerte rouge demeure en vigueur dans la région d'Analamanga, seuls les services essentiels notamment les sapeurs-pompiers, la police communale et les services techniques chargés de l'assainissement au niveau des arrondissements resteront opérationnels dans la journée.

Plusieurs événements prévus ce jour ont été reportés, notamment des sessions de formation ainsi que la réception du Nouvel An des artistes membres de l'Office malagasy du droit d'auteur (OMDA).

Le ministère des Transports et de la Météorologie a avisé les usagers de la suspension de la circulation du Train Urbain dans la capitale durant la journée du 11 février 2026, ainsi que dans la matinée du 12 février 2026, en raison des conditions météorologiques défavorables dues au cyclone Gezani. La circulation reprendrait à compter du 12 février à 17 h 30.