Madagascar: Basketball - Vers un plébiscite pour Jean Michel Ramaroson

L'Assemblée générale élective de la Fédération malagasy de basketball (FMBB) se tiendra ce 11 février au Palais des Sports de Mahamasina. Sans adversaire déclaré, Jean Michel Ramaroson s'achemine vers une reconduction à la tête de l'instance.

Les ligues régionales affiliées à la FMBB procéderont à l'élection de leur nouveau président dans un contexte sans véritable suspense. Depuis l'appel à candidatures publié le 26 janvier, aucun concurrent sérieux ne s'est manifesté face au président sortant, laissant présager un plébiscite.

Sous la direction de Jean Michel Ramaroson, Madagascar s'est imposé sur la scène internationale avec une participation historique à trois Coupes du monde : la FIBA World Cup U19 garçons en 2023, les FIBA 3x3 World Cup hommes et dames en 2024 et 2025. Le pays a également pris part à trois Afrobasket, en 2011 et 2025 chez les hommes, ainsi qu'à l'Afrobasket Women en 2009.

En Africa Cup de 3x3, sous son impulsion, Madagascar est la seule nation africaine la plus titrée chez les hommes avec ses trois étoiles acquises en 2022, 2024 et 2025.

Sur le plan organisationnel, Madagascar a accueilli plusieurs compétitions continentales majeures, notamment les FIBA U16, FIBA U18 et surtout la FIBA 3x3 Africa Cup en 2024 et 2025, avec des éditions prévues en 2026 et 2027, un record inédit en Afrique.

Au niveau national, les championnats ont été structurés et décentralisés, allant des catégories U14 à U20, puis du N1B au N1A, sans oublier les Vétérans et Super-Vétérans.

Fort de ce palmarès, l'élection du 11 février devrait surtout confirmer l'influence et la longévité de Jean Michel Ramaroson à la tête du basketball malgache.