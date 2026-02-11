Sénégal: Université Cheikh Anta Diop - Birame Diop appelle au dialogue et défend l'action des forces de l'ordre

10 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Cheikh Gora Diop

Le ministre des Forces armées, Birame Diop, s'est exprimé lors de la conférence du gouvernement consacrée à la situation qui prévaut à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Dans une intervention empreinte de gravité, il a tenu à la fois à défendre l'action des forces de défense et de sécurité et à appeler à un dialogue sincère pour surmonter les tensions dans les universités.

D'emblée, le ministre a tenu à répondre aux critiques visant les interventions des forces de l'ordre. Il a insisté sur la dimension humaine de leur engagement.

Des forces de l'ordre « peinées et attristées »

« Je puis assurer que les forces de l'ordre sont les premières peinées et attristées lorsque, lors de leurs interventions, il y a des blessés ou une perte de vie humaine », a-t-il déclaré. Selon lui, ces forces agissent dans un cadre strict et avec un souci constant de responsabilité. « Les forces de l'ordre font en permanence tous les efforts nécessaires pour une exécution en toute sécurité, avec l'humanité requise, des missions qui leur sont confiées », a-t-il affirmé.

Dans la même dynamique, Birame Diop a salué leur engagement au service de la Nation. « Les autorités de la République, au nom de l'ensemble du peuple sénégalais, les félicitent et les remercient pour les services rendus à la Nation », a-t-il souligné, avant de les encourager « à poursuivre leurs efforts dans la voie de l'excellence ».

L'exigence de professionnalisme et de proportionnalité

Tout en exprimant son soutien aux forces de défense et de sécurité, le ministre a rappelé les exigences qui encadrent leur action. « L'État du Sénégal continuera à les accompagner et veillera à ce qu'elles continuent d'agir avec professionnalisme et responsabilité, en respectant le principe de proportionnalité ainsi que tous les droits de nos concitoyens », a-t-il assuré. Une manière de réaffirmer l'engagement de l'État à concilier maintien de l'ordre public et respect des libertés fondamentales.

Universités : « un nombre important de défis à relever »

Abordant ensuite la situation dans les universités, et particulièrement à l'UCAD, Birame Diop a reconnu l'ampleur des difficultés. « Il faut avouer (...) qu'il y a un nombre important de défis à relever », a-t-il admis, en écho aux propos du ministre de l'Enseignement supérieur. Pour le membre du gouvernement, la solution passe nécessairement par le dialogue. « Il n'y a pas d'autre solution que de créer les conditions de concertations franches, sincères, constructives et respectueuses », a-t-il insisté.

Préserver la tradition sénégalaise du dialogue

Au-delà de la conjoncture universitaire, Birame Diop a élargi son propos à l'identité même du Sénégal. « Notre pays a toujours été un pays de concertation et de dialogue, un pays de solidarité. Il doit le demeurer », a-t-il martelé. Selon lui, cette culture du dialogue est le socle de la stabilité nationale. Elle « lui a toujours valu et garanti la stabilité et la paix qui ont jusque-là fait la fierté de ses citoyens et sa réputation au plan international ».

En guise de conclusion, le ministre a lancé un appel à l'unité nationale, comparant le Sénégal à une famille. Il a rappelé la responsabilité collective de préserver l'héritage reçu des générations précédentes et de le transmettre aux suivantes. Un message qui se veut à la fois un plaidoyer pour l'apaisement et un rappel des valeurs fondatrices de la République.

