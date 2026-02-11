Sénégal: OGC Nice - Yehvann Diouf 'Dupé' par Claude Puel

Un vent de changement souffle sur la Côte d'Azur. Depuis l'arrivée de Claude Puel sur le banc de l'OGC Nice, fin décembre, la hiérarchie des gardiens a été profondément modifiée.

Maxime Dupé, jusque-là doublure, s'est installé dans les cages, reléguant le portier sénégalais Yehvann Diouf au second plan.

Un contexte bouleversé

Avant la trêve hivernale, Diouf (26 ans) figurait parmi les rares satisfactions d'une première moitié de saison délicate pour le Gym. Titulaire à seize reprises en Ligue 1, le portier sénégalais s'était montré régulier et décisif. Son image avait également été renforcée sur la scène internationale lors de la CAN 2025 au Maroc, où, remplaçant d'Édouard Mendy, il s'était illustré en protégeant les serviettes du gardien titulaire face aux tentatives marocaines, un épisode devenu viral et symbole de solidarité.

Mais son départ à la CAN a coïncidé avec un tournant majeur au club. Franck Haise, l'entraîneur qui l'avait fait venir et lui avait accordé sa confiance, a quitté Nice. Dans la foulée, Claude Puel a pris les commandes. Un changement déterminant.

L'effet Puel

À son arrivée, Puel a dû composer avec l'absence de Diouf à la CAN. Il a alors relancé Maxime Dupé (32 ans), gardien expérimenté, qui a disputé cinq rencontres de Ligue 1 sous ses ordres. Solide et appliqué, Dupé a su convaincre le nouvel entraîneur. En football, la continuité et la confiance sont essentielles à ce poste. Puel, pragmatique, a choisi de maintenir celui qui répondait immédiatement à ses attentes. Interrogé sur la gestion de ses gardiens, le technicien est resté mesuré : « Le gardien est un élément du onze. J'ai vu les deux joueurs, on a fait le point. » Une déclaration qui confirme une concurrence ouverte, sans garantie de retour au statu quo.

Une situation délicate pour Diouf

Pour Yehvann Diouf, la situation est délicate. Troisième dans la hiérarchie des gardiens en sélection sénégalaise, un fait d'ailleurs étonnant, il ambitionne à moyen terme de briguer une place de titulaire chez les Lions. Peut-il se satisfaire d'un rôle de doublure en club à six mois de la coupe du monde aux Amériques? La question se pose. À 26 ans, le temps joue encore en sa faveur, mais le poste de gardien exige régularité et visibilité. Sans temps de jeu, difficile de progresser et de convaincre en sélection. Diouf attend désormais l'opportunité de démontrer à Claude Puel qu'il mérite de redevenir numéro un.

La concurrence entre Dupé et Diouf pourrait s'inscrire dans la durée. Si l'expérience et la dynamique actuelle penchent en faveur de Dupé, le talent et le potentiel du Sénégalais restent des atouts majeurs. Le départ de Franck Haise et l'arrivée de Claude Puel ont rebattu les cartes. Reste à savoir si Diouf saura reprendre la main... et les gants.