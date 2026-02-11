Sénégal: University Football League - Une neuvième journée décisive sur la route des huitièmes

La neuvième et avant-dernière journée de la University Football League (UFL) s'est déroulée ce week-end des 7 et 8 février 2026 sur les installations de Dakar Sacré-Cœur. Entre démonstrations et suspense, cette étape a scellé le destin de plusieurs équipes.

La journée du samedi, dédiée aux groupes F et D, a débuté par un festival offensif de l'ESMT face à l'HEMI. Dans ce choc du groupe F, il n'y a pas eu de match tant l'ESMT a dominé son sujet. Portés par un triplé étincelant de Pape Senghor et des réalisations de Cheikh Niang et Ahmed Fall, les étudiants de l'ESMT ont écrasé leur adversaire (5-1). Ibrahima Gueye a sauvé l'honneur pour HEMI, mais l'essentiel était ailleurs. Avec ce succès, l'ESMT valide définitivement son ticket pour les huitièmes de finale.

En deuxième heure, l'École Supérieure Polytechnique (ESP) a fait preuve de pragmatisme face à l'ISQT. Grâce à un unique but d'Oumar Ndiaye, les Polytechniciens l'ont emporté 1-0. Cette courte mais précieuse victoire leur permet de s'emparer de la tête de la poule D avec 7 points et de sécuriser leur place pour la phase à élimination directe. En résumé, pour cette journée du samedi, L'ESMT déroule, l'ESP assure l'essentiel.

Dimanche : Le MBS s'en sort, l'IPD reste solide

Le spectacle s'est poursuivi dimanche sous un soleil de plomb. Pour le compte de la poule C, le MBS affrontait l'EUROMED dans une rencontre riche en rebondissements. Le MBS a ouvert le score grâce à Habib Sarr, parfaitement servi par Garmy Thiam après un débordement sur l'aile gauche. Piquée au vif, l'EUROMED a réagi avant la pause. Sur une inspiration de Meki Chriv, Paul Henri Boglo a égalisé d'une frappe croisée imparable.

Au retour des vestiaires, le MBS a manqué l'occasion de reprendre l'avantage sur un penalty de son capitaine Mao Thiam, dont le tir a échoué sur le poteau. C'est finalement Djibril Gueye qui, profitant d'un cafouillage défensif, a libéré les siens (2-1). Avec 5 points, le MBS termine deuxième de la poule C derrière l'ASASSC et se qualifie, tandis que l'EUROMED quitte la compétition.

Enfin, l'après-midi s'est clôturée par un duel tendu entre l'IPD et Dakar TECH. Si l'IPD visait la première place, Dakar TECH jouait sa survie pour un ticket de meilleur troisième. Au terme d'un match âprement disputé, les deux équipes se sont séparées sur un score nul et vierge (0-0). L'IPD termine ainsi deuxième de son groupe avec 5 points, alors que Dakar TECH est éliminé avec un bilan de 2 points.

Un tournoi au-delà du sport

Portée par All Actions Sport & Business (filiale de Kalimo Consulting Group), cette deuxième édition de l'UFL confirme son statut de rendez-vous majeur pour la jeunesse estudiantine. Ce projet de six mois vise à renforcer les liens entre les institutions académiques sénégalaises. Sur la pelouse de Dakar Sacré-Coeur, les 24 équipes engagées continuent de mêler esprit de fraternité et ambition sportive dans la quête du sacre final.