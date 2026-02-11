Madagascar: Rugby à XV/TOP 12/Le match CEA - COSFA constitue une revanche pour les militaires

Le stade d'Andohatapenaka s'annonce électrique ce dimanche à partir de 15 heures, à l'occasion de la suite du championnat de Madagascar de rugby à XV, première division masculine, également connue sous l'appellation XXL Energy Top 12. Un duel au parfum de revanche entre deux prétendants sérieux au titre, le CEA, premier du classement provisoire du championnat, et le Cosfa, qui occupe la seconde place, promet de l'étincelle.

L'enjeu est énorme pour les deux clubs. Les militaires du Cosfa visent la première place, tandis que les rugbymen d'Andranomanalina tenteront de conserver leur position de leader. L'équipe battue sera reléguée à la troisième place du classement provisoire car, dans la logique, les rugbymen de FT Manjakaray assureront de battre leurs adversaires quelques heures plus tôt, à 11 heures, contre l'UAS Cheminot.

Les deux formations se connaissent bien. Leur premier affrontement remonte au 21 décembre dernier, lors d'un match de défi organisé dans le cadre de la célébration de l'entrée du rugby à Madagascar. Ce jour-là, le CEA s'était imposé de justesse, 25 à 22, au terme d'une rencontre spectaculaire et riche en rebondissements.

Les militaires avaient pourtant dominé la première période en menant 16-9, avant de perdre pied lors du second acte. Plus réalistes et plus inspirés dans le jeu, les joueurs d'Andranomanalina avaient profité des mauvais choix et du manque de lucidité du Cosfa durant le money time pour arracher la victoire.

Un duel indécis

Ce match de dimanche s'annonce comme une véritable finale avant l'heure. Pour le Cosfa, il s'agit clairement d'un match de revanche. Mais le CEA arrive avec des arguments solides : une équipe renforcée par des joueurs issus de FT Manjakaray et la présence de plusieurs internationaux du rugby à VII, ce qui lui confère une assise technique non négligeable.

Prédire l'issue de la rencontre reste très difficile tant les deux équipes affichent un niveau quasiment équivalent. La clé du match pourrait se jouer sur la discipline, la conservation du ballon et la domination en mêlée. L'équipe la plus réaliste et la moins sanctionnée aura de grandes chances de sortir victorieuse.

Du côté du Cosfa, le coach Noé Mboazafy, dit Razily, affiche sa détermination : « Notre défaite lors du match de défi joué le 21 décembre dernier a été la conséquence d'un mauvais choix durant le money time. Pour le match de dimanche, nous éviterons de commettre trop de fautes pour chercher la victoire ».

Même son de cloche du côté du CEA. Jean-Yves Randriamalala, joueur d'Andranomanalina, s'attend à un combat intense : « Ce sera un match très physique, technique et mental. Nous avons déjà battu les militaires pour la première fois, il n'y a aucune raison de ne pas les battre de nouveau ».