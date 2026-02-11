Madagascar: Ski Alpin - Mialitiana Clerc et Mathieu Gravier prêts à entrer en scène

Madagascar sera représenté aux Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina avec l'entrée en lice de ses deux athlètes, Mathieu Gravier et Mialitiana Clerc, engagés dans les épreuves de ski alpin. Une présence symbolique et historique pour la Grande Île sur la scène hivernale mondiale.

Mathieu Gravier ouvrira le bal le 14 février à Bormio, où il disputera le slalom géant. De son côté, Mialitiana Clerc enchaînera deux compétitions à Cortina : le slalom géant le 15 février, puis le slalom le 18 février. Les deux athlètes disposent encore de quelques jours pour affiner leur préparation et s'adapter aux conditions de neige et de piste.

Déjà habituée des grands rendez-vous, Mialitiana Clerc vivra ses troisièmes Jeux olympiques. Une fierté qu'elle partage sans retenue : « C'est incroyable de participer pour la troisième fois aux JO. C'est une opportunité incroyable. Mon objectif est toujours de performer et montrer que je suis présente. Représenter Madagascar, c'est incroyable et je suis très fière de représenter mes origines ».

La participation de Mathieu Gravier et Mialitiana Clerc illustre la progression du sport malgache dans des disciplines peu traditionnelles et renforce la visibilité de Madagascar sur la scène sportive internationale.