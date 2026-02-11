Madagascar: Ski Alpin - Mialitiana Clerc et Mathieu Gravier prêts à entrer en scène

11 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Madagascar sera représenté aux Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina avec l'entrée en lice de ses deux athlètes, Mathieu Gravier et Mialitiana Clerc, engagés dans les épreuves de ski alpin. Une présence symbolique et historique pour la Grande Île sur la scène hivernale mondiale.

Mathieu Gravier ouvrira le bal le 14 février à Bormio, où il disputera le slalom géant. De son côté, Mialitiana Clerc enchaînera deux compétitions à Cortina : le slalom géant le 15 février, puis le slalom le 18 février. Les deux athlètes disposent encore de quelques jours pour affiner leur préparation et s'adapter aux conditions de neige et de piste.

Déjà habituée des grands rendez-vous, Mialitiana Clerc vivra ses troisièmes Jeux olympiques. Une fierté qu'elle partage sans retenue : « C'est incroyable de participer pour la troisième fois aux JO. C'est une opportunité incroyable. Mon objectif est toujours de performer et montrer que je suis présente. Représenter Madagascar, c'est incroyable et je suis très fière de représenter mes origines ».

La participation de Mathieu Gravier et Mialitiana Clerc illustre la progression du sport malgache dans des disciplines peu traditionnelles et renforce la visibilité de Madagascar sur la scène sportive internationale.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.