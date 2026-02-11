Madagascar: Tsimoka-Day - Des jeunes créateurs à l'honneur

La Commune urbaine d'Antananarivo accueille ce samedi 14 février le Tsimoka-Day, un événement consacré à l'artisanat de luxe et à la jeune création écoresponsable.

L'objectif est de lancer, soutenir et rendre visibles les jeunes créateurs engagés, tout en démontrant que Madagascar peut, lui aussi, s'inscrire dans une démarche écoresponsable », explique Iony Soraya Andriantsitohaina, présidente du Cluster Tsimoka.

Organisé au sein de la Commune urbaine d'Antananarivo, le Tsimoka-Day se déroulera dans une ambiance à la fois créative, élégante et engagée. Cette édition, placée sous le thème de « L'amour au féminin : créations de cœur et élégance engagée », accorde une place centrale à la jeune création éthique à travers un défilé dédié au lancement et à la visibilité de nouveaux talents.

Parmi les créateurs mis à l'honneur figurent notamment Fa, Ida Rakotomanga, Kaliana et Malo. Certains d'entre eux ont été candidats ou lauréats du programme Mode éthique et durable de l'IFM, un parcours qui conforte la crédibilité et la portée de leur engagement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Visibilité

L'événement est porté par le Cluster Tsimoka, une association de femmes entrepreneures œuvrant dans le domaine de l'artisanat de luxe, engagée dans la valorisation du savoir-faire local et de l'excellence malgache.

Organisé deux fois par an, le Tsimoka-Day propose une vente-exposition de produits d'exception, accompagnée d'un défilé de jeunes créateurs. Cette édition sera également marquée par un cocktail spécial Saint-Valentin, célébrant l'amour et la créativité féminine.

À travers cette initiative, Tsimoka ambitionne d'offrir une véritable visibilité à ces jeunes talents, de faciliter leur rencontre avec le public et de favoriser leur ancrage durable dans le paysage de la création malgache. L'événement se veut ainsi un signal fort en faveur d'une mode responsable, portée par le talent local et la solidarité féminine.