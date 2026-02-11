Madagascar: Madagascourt film festival - Une 20e édition riche en activités

Du 20 au 25 février, la 20e édition des Rencontres du Film Court s'ouvre à l'Institut français de Madagascar (IFM) avec un programme élargi mêlant compétitions, projections, ateliers et débats sur le droit d'auteur.

La 20e édition des Rencontres du Film Court s'annonce comme un rendez-vous majeur pour le cinéma court à Madagascar. Après avoir été reportée en raison de la récente grève, cette édition élargit son programme pour proposer un éventail d'activités inédites, offrant aux participants et au public une expérience riche et complète. Selon Laza Razanajatovo, président de l'organisation, « cette édition intègre davantage d'ateliers et de rencontres afin de renforcer les échanges professionnels et la visibilité des films ».

L'ouverture officielle aura lieu la soirée du 20 février à l'IFM. Dès ce jour, le festival proposera des ateliers pratiques, masterclass et tables rondes pour accompagner les jeunes réalisateurs, professionnels et passionnés de cinéma.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Parmi les thématiques phares, le droit d'auteur sera au cœur des discussions, avec la participation de représentants internationaux spécialisés en propriété intellectuelle et de délégués des pays membres de la SADC. Ces échanges porteront sur la protection des œuvres audiovisuelles et cinématographiques, un enjeu crucial pour le développement du secteur en Afrique.

Le festival inclut également la compétition nationale des courts-métrages, offrant aux réalisateurs malgaches une plateforme pour présenter leurs œuvres, et des compétitions panafricaines, favorisant la rencontre entre créateurs du continent. Le public pourra assister à des projections de Ciné Ankalamanjana, découvrir des œuvres originales et engagées, et participer à des ateliers de travail et à des tables rondes, favorisant le dialogue entre professionnels et amateurs.

Les Rencontres du Film Court mettent un accent particulier sur la valorisation des jeunes créateurs, offrant un espace de visibilité, d'apprentissage et de networking, tout en renforçant les liens avec les institutions internationales et les acteurs du cinéma africain. Les discussions et ateliers permettront également d'aborder les nouvelles pratiques dans la production audiovisuelle, les enjeux économiques et les perspectives de coopération régionale.

La clôture de la 20e édition se tiendra le 25 février au Havoria Anosy, marquant la fin de cinq jours d'échanges, de projections et de célébration du cinéma court, dans une ambiance à la fois festive et professionnelle.