Afrique: Le Tchad, havre de paix pour les réfugiés soudanais, est confronté à ses propres défis

Dans le contexte de la guerre au Soudan, le Tchad, pays accueillant le plus de réfugiés en Afrique centrale, a connu une légère amélioration de sa situation humanitaire l'année dernière.

Cependant, étant l'une des nations les plus vulnérables du continent africain, il peine toujours à subvenir aux besoins de quatre millions de personnes.

Voici ce qu'il faut savoir :

Les combats et les conditions humanitaires désastreuses provoquées par le conflit qui a éclaté entre les factions armées rivales au Soudan en avril 2023 ont déjà déplacé 14 millions de personnes, et les conséquences se font sentir dans les sept pays voisins, selon l'ONU.

Peu d'endroits ressentent les effets de la guerre actuelle aussi fortement que le Tchad, qui est désormais le pays d'Afrique accueillant le plus de réfugiés par habitant, selon le HCR, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés.

« L'accueil généreux des réfugiés par le Tchad est un acte de solidarité fort », a déclaré le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Barham Salih.

Mais, alors que le Tchad, pays enclavé, a accueilli plus de 900 000 réfugiés soudanais à sa frontière orientale depuis le début du conflit, 40 % de sa propre population a besoin d'une assistance humanitaire.

Pourquoi est-ce important ?

Souvent appelé la « Tour de Babel du monde », en raison de ses plus de 200 groupes ethniques et 100 langues, le Tchad est confronté à des défis multiples.

Avec plus de 42 % de sa population vivant sous le seuil de pauvreté, le pays figure parmi les plus pauvres du monde.

Accueillant désormais plus de 1,5 million de réfugiés, le Tchad maintient ses frontières ouvertes avec le Soudan tout en luttant contre les chocs climatiques et sécuritaires.

Inondations et insécurité alimentaire

Le mot Tchad se traduit dans une langue locale par « grande étendue d'eau », ce qui reflète l'importance culturelle du lac Tchad, qui donne son nom au pays.

Alors que le lac continue de rétrécir en raison du changement climatique et d'autres problèmes, le pays a subi d'importantes inondations qui ont dévasté sa sécurité alimentaire.

Rien qu'en 2024, les inondations ont détruit plus de 432 000 hectares de cultures, soit l'équivalent de plus de 600 000 terrains de football, ont touché près de deux millions de personnes et ont mis en évidence les lacunes des infrastructures d'eau et d'assainissement, avec des épidémies de choléra signalées en juillet de l'année dernière. Avec une population en croissance rapide, le Tchad dépasse largement ses capacités en ressources, à un moment où les taux de malnutrition sont alarmants.

On estime que deux millions d'enfants tchadiens âgés de six à 59 mois souffrent ou devraient souffrir de malnutrition aiguë entre octobre 2025 et septembre 2026, dont près de 484 000 enfants devraient souffrir de malnutrition aiguë sévère, selon le système mondial de surveillance de la faim - le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC).

Pressions sécuritaires

La situation sécuritaire est tout aussi préoccupante.

Des groupes extrémistes violents, dont Boko Haram et ses affiliés, continuent d'alimenter l'insécurité dans le bassin du lac Tchad, provoquant le déplacement de plus de 250 000 personnes.

Dans le nord, les réseaux de trafic et l'exploitation illégale du charbon se conjuguent aux violences basées sur le genre et au travail des enfants.

Avec 87 % de la population réfugiée totale au Tchad composée de femmes et d'enfants, ces préoccupations ne cessent de croître.

Ce que fait l'ONU

Depuis avril 2023, le gouvernement tchadien et le HCR ont aidé 67 % des personnes fuyant le Soudan déchiré par la guerre à se réinstaller dans des camps et des zones d'accueil nouvellement créés, où les réfugiés et les communautés d'accueil bénéficient des services fournis par les équipes humanitaires.

Les agences des Nations Unies et leurs partenaires continuent de fournir une assistance humanitaire, notamment au Tchad et au Soudan déchiré par la guerre.

Le 19 février, le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunira pour discuter de la crise en cours au Soudan, en se concentrant sur la nécessité de mettre fin aux combats et d'atténuer les souffrances, en particulier en ce qui concerne les violences généralisées contre les femmes et les filles dans le pays.

Quant aux besoins, l'OCHA, le bureau des Nations Unies pour les secours d'urgence, a publié son Plan d'action humanitaire 2026, qui montre que le nombre de personnes dans le besoin au Tchad a diminué de 42 %, mais reste élevé.

Le Plan d'action prévoit un budget de 986 millions de dollars et vise à aider 3,4 millions de personnes, dont 540 millions de dollars sont consacrés aux seuls réfugiés. « Nous et nos partenaires concentrerons nos efforts sur les régions les plus touchées, notamment dans l'est, la province du Lac et certaines parties du sud », a déclaré le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, la semaine dernière.

Une mère témoigne

Radwa Abdelkarim, une mère de six enfants âgée de 37 ans, a fui au Tchad en juin 2023 après que « la guerre a tout emporté ». « Nous avons perdu notre argent, nos proches et nos voisins », a-t-elle raconté. « Certains ont été tués, d'autres ont disparu et sont toujours portés disparus ».

Une fois en sécurité hors du Soudan, Mme Abdelkarim a mis à profit ses compétences d'entrepreneure et l'aide financière du HCR pour commencer à fabriquer et à vendre du pain depuis son domicile dans le camp de réfugiés de Farchana. Depuis, elle a ouvert deux épiceries et un restaurant, et emploie 12 autres réfugiés.

« Je soutiens des femmes réfugiées afin que nous puissions progresser ensemble et que personne ne soit laissé pour compte », a-t-elle affirmé. « Il est important d'être solidaires de nos frères et soeurs, de les aider à se reconstruire ».