Congo-Kinshasa: Minerais - La société civile alerte les États-Unis sur des «deals comportant un risque de corruption»

Dans une lettre ouverte datée du 9 février 2026, la coalition de la société civile Le Congo n'est pas à vendre interpelle les autorités américaines sur des « deals [qui] comportent un grand risque de corruption ». Un consortium d'entreprises américaines (Orion CMC) compte acquérir 40% des actifs en RDC du géant minier suisse Glencore avec l'appui de la Société américaine de financement du développement international (DFC).

En RDC, « Le Congo n'est pas à vendre interpelle » l'administration américaine qui a encouragé un consortium d'entreprises américaines dénommé Orion CMC à acquérir 40 % des actifs du géant minier Glencore dans ce pays d'Afrique centrale.

Dans une lettre ouverte publiée lundi à Kinshasa, cette coalition de la société civile congolaise se dit préoccupée par ce projet. Elle alerte sur des risques majeurs de corruption liés notamment aux activités des sociétés minières KCC et Mutanda Mining, qui font partie de Glencore.

Or, la coalition pointe le rôle controversé de l'homme d'affaires israélien Dan Gertler, lié à Glencore et sanctionné par Washington pour corruption.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Une série de projets stratégiques dans l'opacité la plus totale »

« Les États-Unis viennent de signer un partenariat stratégique avec notre pays. Ils sont en train de monter toute une série de projets stratégiques dans l'opacité la plus totale. Et là, nous venons d'apprendre que l'agence d'investissement international américain [la US International Development Finance Corporation, NDLR] veut financer une entreprise américaine, Orion, pour acheter une part de Glencore 40 %. Or, ces deals comportent un grand risque de corruption », estime Jean-Claude Mputu, porte-parole du Congo n'est pas à vendre.

« Gertler est sous sanctions américaines avec des entreprises à travers le monde pour des faits de corruption, rappelle-t-il au micro de notre correspondant à Kinshasa, Pascal Mulegwa. Et cela, pour le Congo n'est pas à vendre, est extrêmement dangereux. Si l'administration américaine commence à violer ses propres lois en concluant une affaire avec une entreprise qui est liée à Dan Gertler, qui est lui-même sous sanctions du Trésor américain, on aura alors franchi une ligne rouge inacceptable ».

« Supprimer les sanctions contre Gertler montrerait la complicité du gouvernement américain »

Il conclut : « S'ils veulent continuer leur deal, il faut que Gertler se sépare de ses actifs au sein de Glencore [l'homme d'affaires israélien n'a pas d'actifs directs au sein de Glencore mais profiterait encore d'un complexe système de royalties, NDLR]. Supprimer les sanctions de Gertler pour avoir accès à nos minerais montrera la complicité du gouvernement américain avec la corruption. »

Dan Gertler est un homme d'affaires israélien accusé d'avoir obtenu des concessions minières en RDC via des pratiques de corruption et d'influence, ce qui lui a valu des sanctions américaines au titre du Global Magnitsky Act, une loi américaine de 2016 qui permet aux États-Unis de sanctionner partout dans le monde des individus ou entités impliqués dans de graves violations des droits humains ou de la corruption.

Glencore, géant suisse du négoce des matières premières, avait annoncé le 3 février des discussions avec le consortium américain Orion Critical Mineral Consortium en vue d'une potentielle prise de participation dans ses actifs en RDC.

Glencore et Orion CMC se sont engagés dans un protocole d'entente non-contraignant qui prévoit une potentielle prise de participation par Orion CMC de 40 % dans ses actifs miniers en RDC qui englobent ses filiales Mutanda Mining et Kamoto Copper Company (KCC), avait indiqué Glencore dans un communiqué.

Orion CMC est un consortium créé en octobre 2025 en partenariat avec le gouvernement américain et avec la société d'investissement new-yorkaise Orion Resource Partners, détaille Glencore. L'objectif de ce consortium est de sécuriser les chaînes d'approvisionnement des États-Unis en minéraux critiques.