Tchad: L'ex-footballeur tchadien Nambatingue Toko, légende du PSG, est mort à 73 ans

Nambatingue Toko, figure emblématique du Paris Saint-Germain dans les années 1980 et premier buteur de l'histoire du PSG en Coupe d'Europe, est décédé à l'âge de 73 ans ce mardi 10 février.

Mardi, le Paris Saint-Germain a annoncé la disparition de Nambatingue Tokomon, plus connu sous le nom de Toko, à l'âge de 73 ans. Sur le réseau X, le club a exprimé sa tristesse :« La famille du Paris Saint-Germain est en deuil. Nambatingue Tokomon, que tout le monde appelait Toko, nous a quittés à l'âge de 73 ans », a écrit le PSG.

Arrivé au PSG en 1980 après des passages remarqués à Nice, Bordeaux, Strasbourg ou Valenciennes, l'attaquant tchadien a inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire du club de la capitale. En quatre saisons sous les couleurs parisiennes, Toko dispute 171 matches et inscrit 43 buts, contribuant activement à la conquête de deux Coupes de France consécutives, en 1982 et 1983. Mais c'est surtout le 28 septembre 1982 que le natif de N'Djamena entre dans la légende : au Parc des Princes, lors du tout premier match européen du PSG face au Lokomotiv Sofia, il marque à la 20e minute le premier but du club en Coupe d'Europe, avant de doubler la mise plus tard dans la rencontre. Ce soir-là, Paris s'impose 5-1 et Toko devient à jamais le premier héros européen du club.

Michel Denisot : « Il aimait la vie »

Sa carrière parisienne est marquée par sa générosité, son sens du collectif et une personnalité attachante, toujours de bonne humeur. Michel Denisot, ancien président du PSG, lui a rendu hommage :« Grande tristesse partagée avec tous les amoureux du PSG avec le décès de Nambatingue Toko. Grand joueur puis précieux membre du staff, toujours de bonne humeur et attentionné. Expert en football. Il aimait la vie. »

Avant son passage à Paris, Toko débute au FC Grenoble puis à Albi, avant d'être recruté par Nice en 1975, où il atteint la finale de la Coupe de France en 1978. Il est sacré champion de France avec Strasbourg en 1979, puis réalise une saison remarquable à Valenciennes, avec 12 buts en 35 matches, dont un triplé mémorable au Vélodrome face à l'OM.

Après sa carrière de joueur, Toko reste fidèle au PSG, intégrant le staff jusqu'à la fin des années 1990.