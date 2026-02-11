Congo-Brazzaville: Football, les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Angleterre, Azerbaïdjan, Italie et Kosovo)

11 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Angleterre, 32e journée, 2e division

Oxford United coule à domicile face à Norwich (0-3). Christ Makosso était titulaire sur la droite de la défense. D'où déboule Chrisene pour donner le centre décisif sur le deuxième but adverse (19e).

Oxford est 23e, et avant-dernier, avec 4 longueurs de retard sur le premier non-relégable, Leicester.

Azerbaïdjan, 19e journée, 1re division

Qarabag s'impose à Shamakhi (2-1). Jérémie Gnali est resté sur le banc.

Défaite chez le Netchi Bakou pour Gabala et Domi Jaurès Massoumou (1-0). L'attaquant congolais a tenté deux tirs aux 61e et 63e, sans trouver le cadre. Remplacé à la 84e.

Italie, 26e journée, 3e division, groupe C

La réserve de l'Atalanta concède le nul 2-2 face à Potenza. Sans Digne Pounga, resté sur le banc.

Kosovo, 8e de finale de la Coupe

Drita n'ira pas en quart de finale : le club de Raddy Ovouka est éliminé à domicile par le FK Llapi (1-2). Titulaire, Ovouka a été remplacé à la 66e, alors que Llapi menait 2-0.

Notons que le Congolais Bienvenu Patient Elenga, qui n'est jamais apparu en équipe première, a quitté Llapi le 1er janvier.

