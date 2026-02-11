Congo-Brazzaville: Football, les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Angleterre, Azerbaïdjan, Italie et Kosovo)

Angleterre, 32e journée, 2e division

Oxford United coule à domicile face à Norwich (0-3). Christ Makosso était titulaire sur la droite de la défense. D'où déboule Chrisene pour donner le centre décisif sur le deuxième but adverse (19e).

Oxford est 23e, et avant-dernier, avec 4 longueurs de retard sur le premier non-relégable, Leicester.

Azerbaïdjan, 19e journée, 1re division

Qarabag s'impose à Shamakhi (2-1). Jérémie Gnali est resté sur le banc.

Défaite chez le Netchi Bakou pour Gabala et Domi Jaurès Massoumou (1-0). L'attaquant congolais a tenté deux tirs aux 61e et 63e, sans trouver le cadre. Remplacé à la 84e.

Italie, 26e journée, 3e division, groupe C

La réserve de l'Atalanta concède le nul 2-2 face à Potenza. Sans Digne Pounga, resté sur le banc.

Kosovo, 8e de finale de la Coupe

Drita n'ira pas en quart de finale : le club de Raddy Ovouka est éliminé à domicile par le FK Llapi (1-2). Titulaire, Ovouka a été remplacé à la 66e, alors que Llapi menait 2-0.

Notons que le Congolais Bienvenu Patient Elenga, qui n'est jamais apparu en équipe première, a quitté Llapi le 1er janvier.