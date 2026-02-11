Burkina Faso: Déconstruction des stéréotypes - Le pays met en place un mémorandum

Le ministère des Affaires étrangères, a élaboré un mémorandum de déconstruction des stéréotypes sur le Burkina Faso intitulé : « Burkina Faso : au-delà des stéréotypes, une dynamique vers la sécurité et le développement ». le document a été mis à la disposition des institutions, mardi 10 février 2026, à Ouagadougou.

Face aux stéréotypes de tout genre qui sont régulièrement distillés à l'endroit du Burkina Faso, le gouvernement a pris l'option de riposter et de rétablir la vérité. Sur initiative du ministère des Affaires étrangères, un mémorandum de déconstruction des stéréotypes a été rédigé pour refléter la réalité du pays des Hommes intègres.

Le mardi 10 février 2026, à Ouagadougou, le document a été soumis aux responsables des ministères et institutions pour amendement et adoption comme document référentiel. Pour le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, il s'agit d'un document de travail qui donne un regard convergeant, un descriptif réaliste et cohérent sur le Burkina Faso en matière de développement, de sécurité et de progrès socioéconomique.

La rencontre avec les hauts cadres des départements et institutions vise, selon le ministre, à harmoniser les vues, mutualiser et partager les expériences, afin de mettre en lumière les images réelles du Burkina, au lieu de laisser les préjugés perdurer.

« Nous ne devons plus laisser ceux qui n'ont qu'une connaissance livresque de notre pays relater ce qui se passe chez nous. Il faut rétablir la vérité des faits à tous les niveaux, en portant nous-mêmes les informations du moment. Il importe à cet effet d'occuper également le front de la guerre informationnelle à nous imposer par ceux qui méconnaissent le pays et certains médias étrangers », a fait remarquer le ministre Traoré.

C'est ainsi que le patron de la diplomatie burkinabè a exhorté les participants à la rencontre à un débat franc, afin de d'enrichir le document qui sera régulièrement mis à jour. Il a insisté également sur la nécessité de déconstruire les stéréotypes, restituer la vérité et restaurer l'image du pays des Hommes intègres. « Tout récemment alors qu'on venait de déblayer plus de 200 km de l'autoroute Ouaga-Bobo en 40 jours de travaux, certains ont parlé d'une mise en scène par intelligence artificielle.

Ce qui veut dire qu'on ne doit pas fermer les yeux sur ceux qui veulent estomper les efforts du pays, qui inventent des conflits intercommunautaires et qui peignent en rouge des villes du pays dans le dessein de faire souffrir notre économie et notre secteur touristique », a regretté Karamoko Jean Marie Traoré.

Le chef de la diplomatie a précisé que les représentations diplomatiques du Burkina, à savoir les chefs de missions diplomatiques et les responsables consulaires, très impliqués dans la rédaction du mémorandum de déconstruction des stéréotypes sur le Burkina en seront également les premiers utilisateurs. Il a félicité l'ensemble des experts des différents départements et institutions qui ont travaillé aux côtés du bureau d'analyse stratégique pour rédiger ce document qui offre une base harmonisée contre la « guerre cognitive », menée contre le pays des Hommes intègres, à travers des vagues incessantes de désinformation.