Le ministre de l'Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique a rendu une visite aux élèves en immersion civique et patriotique, le mardi 10 février 2026 au lycée technique national Aboubacar-Sangoulé-Lamizana à Ouagadougou.

Le ministère de l'Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique tient au bon déroulement de la formation civique et patriotique initiée au profit des élèves des classes intermédiaires. A cet effet, une délégation conduite par le ministre de l'Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, Moumouni Zoungrana a rendu visite aux élèves en immersion civique et patriotique, le mardi 10 février 2026 au lycée technique national Aboubacar-Sangoulé-Lamizana à Ouagadougou.

A l'occasion, M. Zoungrana a expliqué que cette sortie vise à saluer les efforts de l'équipe d'encadrement composée des Forces de défense et de sécurité (FDS) et de civils. Le ministre a aussi mis à profit sa sortie pour véhiculer un message d'encouragement aux immergés. Il leur a demandé d'être attentifs, disciplinés, sages et engagés pour le développement du Burkina. De son avis, les bénéficiaires vont participer avec eux à l'écriture des plus belles pages de l'histoire du Burkina.

« Ils ont la chance d'être parmi les heureux élus, car la formation ne concerne pas, pour l'instant, l'ensemble des établissements d'enseignement du Burkina », a-t-il déclaré. Le proviseur du lycée technique national Aboubacar-Sangoulé-Lamizana, Roger Doumabo Ouadio, a indiqué que l'immersion civique et patriotique des classes intermédiaires a débuté dans son établissement, le 17 janvier 2026, avec au départ 1 598 élèves soit 671 filles et 927 garçons.

Il a en outre confié que le personnel d'encadrement est composé de 20 FDS et de 10 professeurs qui se sont portés volontaires pour dispenser les modules prévus à cet effet. M. Ouadio a par ailleurs relevé que tout se déroule normalement et que les élèves sont assidus aux différentes séances. L'élève Wendpenga Jonathan Félix Silga s'est réjoui de participer à cette immersion patriotique. « Ils nous ont appris la solidarité, l'entraide dans une communauté. Je compte transmettre les valeurs acquises à mes camarades au quartier pour l'avancée de notre pays », a-t-il fait savoir.