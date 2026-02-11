Soudan: Le Premier ministre se rend en Allemagne

Le Premier ministre, le professeur Kamil Idris, a quitté ce matin vers la République fédérale d'Allemagne, à la tête de la délégation soudanaise participant à la 62e Conférence de Munich sur la sécurité, qui se tiendra du 13 au 15 février.

Il a été vu à l'aéroport international de Khartoum par Son Excellence la docteure Lamia Abdel Ghaffar Khalafallah, ministre des Affaires du Cabinet ; Mahasin Ali Yaqoub, ministre du Commerce et de l'Industrie ; le professeur Ahmed Madawi Musa, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ; et plusieurs autres responsables de l'État.

La conférence réunira de nombreux chefs d'État et de gouvernement, des ministres des Affaires étrangères, des représentants d'organisations régionales et internationales, des responsables de la sécurité et de la défense, des ambassadeurs et des experts en relations internationales et en politique de sécurité.

La conférence abordera les défis et enjeux internationaux actuels, offrant au Soudan l'occasion d'expliquer la nature des développements dans le pays, de présenter l'initiative de paix soudanaise soumise par \le Premier ministre au Conseil de sécurité en décembre dernier, et de décrire les efforts déployés par le gouvernement pour instaurer la paix et la stabilité et créer un environnement sûr pour le retour des citoyens.

Le Premier ministre est accompagné lors de cette visite par Son le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'Ambassadeur Mohi El-Din Salem ; le Directeur général adjoint du Service général de renseignement, le Lieutenant-général Abbas Mohamed Bakheet et les conseillers du Premier ministre, Nizar Abdullah Mohamed et l'Ambassadeur Badr El-Din Al-Jaafari.