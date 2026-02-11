Soudan: Ministre des Finances - Le Gouvernement de l'espoir apprécie le soutien des pays amies

Le ministre des Finances, le Dr Gebreil Ibrahim, a réaffirmé la gratitude du Soudan envers les pays qui l'ont soutenu durant les épreuves difficiles qu'il traverse, saluant leur appui qui a contribué aux efforts déployés pour instaurer la sécurité et la stabilité.

S'adressant à une cérémonie marquant le 47e anniversaire de la fête nationale de la République islamique d'Iran à Port-Soudan, le ministre a déclaré que les relations entre les deux pays connaissent un développement notable, notamment dans les domaines culturel et économique.

Il a souligné l'engagement commun à renforcer la coopération bilatérale de manière à servir les intérêts des deux peuples.

Le Dr Gebreil Ibrahim a indiqué que le Soudan est confronté à des défis majeurs en raison de la guerre qui a mis à mal ses ressources et sa stabilité, ajoutant que l'unité nationale derrière les dirigeants a permis d'obtenir des progrès constants.

Il a affirmé sa confiance dans la capacité du pays à surmonter la crise actuelle et à s'engager sur la voie de la stabilité et de la reconstruction ajoutant que le Soudan apprécie le soutien des nations amies, en particulier leur appui au « Gouvernement de l'Espoir » dans ses efforts pour achever son retour dans la capitale, Khartoum, et contribuer à la reconstruction du pays détruit par la guerre.

De son côté, l'ambassadeur d'Iran au Soudan, Hassan Shah Hosseini, a déclaré que le 47e anniversaire de la Révolution iranienne constitue un événement national important, et s'est dit fier de la large participation des différentes composantes de la société soudanaise aux célébrations.

Il a affirmé que l'Iran a réalisé des progrès considérables au cours des dernières décennies dans plusieurs secteurs vitaux, notamment la santé et la production, en s'appuyant sur ses capacités nationales, ce qui a renforcé sa position régionale.

Le wali de l'État de la Mer Rouge, plusieurs ambassadeurs accrédités auprès du Soudan et des représentants des institutions officielles et diplomatiques ont assisté à la cérémonie.