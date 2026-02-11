Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars - Le MJPU se lance dans la mobilisation en faveur de Denis Sassou N'Guesso

Le Mouvement de la jeunesse pour le progrès et l'avenir (MJPU) a officiellement fait son entrée sur la scène publique, le 9 février à Pointe-Noire, à l'occasion de l'inauguration du grand marché Ndji Ndji. Il se veut être une force de mobilisation en faveur du candidat de la majorité présidentielle, Denis Sassou N'Guesso, à l'élection des 12 et 15 mars prochains.

Conduits par leur coordonnateur national, Géraldin Andzouana Nkaba, les jeunes militants ont exprimé leur attachement au président sortant. Drapeaux à la main, chants, slogans et pas de danse, l'ambiance a été assez particulière grâce à une effervescence remarquable qui a animé le rond-point Lumumba, dans le premier arrondissement de la ville océane. Créé pour porter la voix d'une jeunesse engagée et responsable, le MJPU se positionne, en effet, comme un acteur majeur de la mobilisation citoyenne. À travers cette présence remarquée, le mouvement entend réaffirmer son attachement aux idéaux de paix, de stabilité et de développement durable.

« Les gens diront " Est-ce qu'on mange la paix ?" Mais sans la paix, nous ne devions pas être ici, sans la paix on ne peut pas quitter Brazzaville pour Pointe-Noire, via la route. On rentre à minuit, à 1h, 2 h, 3 heures du matin, c'est grâce à ce monsieur. D'où, nous sommes venus dire: "Papa champion, allez-y, continuez, nous sommes dernière vous" », a expliqué Géraldin Andzouana Nkaba.

Selon ces jeunes, les acquis enregistrés dans les domaines économique, social et sécuritaire constituent des raisons suffisantes pour soutenir Denis Sassou N'Guesso, qu'ils considèrent comme le garant de la stabilité nationale et de la continuité des actions de développement du pays. « Nous sommes conscients qu'il faut un homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Et c'est Denis Sassou N'Guesso qui incarne cette valeur. C'est la raison pour laquelle nous, jeunes du Congo, nous avons voulu soutenir notre champion. C'est ce qui justifie la présence de notre mouvement sur le terrain à l'inauguration du grand marché de Pointe-Noire pour accompagner le président sortant, candidat à sa propre succession », a poursuivi le coordonnateur national du MJPU.

À travers ces prises de position, la jeunesse du MJPU appelle à une continuité politique, estimant que le président Denis Sassou N'Guesso demeure la personnalité capable de consolider les acquis et de relever les défis à venir. Ainsi, ce mouvement se dit prêt à poursuivre la mobilisation sur l'ensemble du territoire national. « Matin, midi et soir, nous serons là, nous irons de maison en maison pour convaincre, expliquer aux jeunes ce que le président a eu à faire, parce que nous voulons encore poursuivre la marche avec lui », a conclu Géraldin Andzouana Nkaba.