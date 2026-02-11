Burkina Faso: Police nationale - Pakidsama Ouédraogo installé directeur régional du Djôrô

10 Février 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Boudayinga J-M Thienon

Le directeur général adjoint de la Police nationale, Gérard Tarbangdo, a procédé le jeudi 5 février 2026, à Gaoua, à l'installation officielle du commissaire divisionnaire de police, Pakidsama Ouédraogo, en qualité de directeur régional du Djôrô, au cours d'une cérémonie solennelle.

Le commissaire divisionnaire de police, Pakidsama Ouédraogo, est désormais le directeur régional de la Police nationale du Djôrô. La cérémonie officielle d'installation s'est tenue, le jeudi 5 février 2026, au siège de la direction régionale de la Police nationale à Gaoua, en présence du directeur général-adjoint de la Police nationale, Gérard Tarbangdo, le gouverneur de la région du Djôrô, Siaka Barro et des autorités administratives, sécuritaires, coutumières et religieuses. Il succède à Valentin Kaboré.

Dans son discours de prise de fonction, le nouveau directeur régional a exprimé sa gratitude aux plus hautes autorités du pays, notamment au ministère de la Sécurité et à la hiérarchie policière, pour la confiance placée en sa personne. Conscient de l'ampleur de la mission qui lui est confiée dans un contexte sécuritaire « exigeant », Pakidsama Ouédraogo a assuré mesurer pleinement les responsabilités liées à ses nouvelles fonctions. Il a également rendu un hommage appuyé aux forces combattantes et aux populations burkinabè, saluant les sacrifices consentis pour la défense de l'intégrité territoriale et la préservation de la paix.

A l'endroit de ses collaborateurs et des forces de défense et de sécurité, il a sollicité un accompagnement « loyal » et une collaboration « franche », estimant que la réussite de l'action policière repose sur l'unité, la concertation et le sens du devoir. Tout en félicitant son prédécesseur pour les acquis engrangés en matière de sécurisation du territoire et la dynamique impulsée au sein de la direction régionale, le commissaire divisionnaire de police, Pakidsama Ouédraogo, a indiqué que son action s'inscrira dans la continuité.

Son engagement, a-t-il souligné, vise le renforcement de la sécurité, la protection des personnes et des biens, ainsi que la promotion d'une police professionnelle, intègre, respectueuse des droits humains et proche des citoyens. Il a enfin invité les populations du Djôrô à une collaboration « étroite », tout en rappelant que la sécurité durable est une œuvre collective qui se construit chaque jour.

 

