Burkina Faso: Agence Faso Mêbo et Fonds de soutien patriotique - La diaspora en Espagne offre 20 millions F CFA

La diaspora burkinabè en Espagne a officiellement remis deux chèques de 10 millions F CFA chacun respectivement à l'Agence Faso Mêbo et au Fonds de soutien patriotique (FSP), mardi 10 février 2026, à Ouagadougou.

Les Burkinabè de l'extérieur n'ont pas mis aux oubliettes la Patrie. En effet, la diaspora burkinabè vivant en Espagne a laissé parler son coeur au profit de l'Agence Faso Mêbo et du Fonds de soutien patriotique (FSP). Elle a remis, au ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, deux chèques de 10 millions F CFA chacun respectivement aux deux institutions, mardi 10 février 2026, à Ouagadougou.

Assisté de la ministre déléguée, chargée de la Coopération régionale, Stella Kabré, M. Traoré a d'emblée souhaité la bienvenue et ses meilleurs voeux 2026 à la délégation burkinabè vivant en Espagne. Pour le ministre Traoré, depuis le début de la nouvelle année, des compatriotes sont fréquemment reçus au département des affaires étrangères pour témoigner leur soutien à la mère-patrie à laquelle ils sont attachés par le coeur, loin parfois des yeux. Il a exprimé le plaisir du ministère des Affaires étrangères à accueillir la délégation.

A son tour, le consul honoraire du Burkina en Espagne, Karidia Friggit, a remercié le ministre des Affaires étrangères pour l'accueil « chaleureux » qu'il a réservée à l'équipe. « Merci de nous recevoir au nom de tous les Burkinabè vivant en Espagne », a-t-elle déclaré. Karidia Friggit a indiqué que les compatriotes en Espagne considèrent le Burkina comme « loin des yeux, près du coeur » et non « loin des yeux, loin du coeur ». « Nous avons entendu l'appel du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré pour apporter notre contribution à l'édification du Burkina qui est notre seule patrie », a laissé entendre le consul honoraire du Burkina en Espagne.

Selon elle, ce don est un énorme effort et un immense sacrifice des Burkinabè vivant en Espagne à qui elle demande de ne jamais baisser les bras s'agissant de la construction de la Nation. Mme Friggit a aussi saisi l'occasion pour annoncer la participation de la diaspora d'Espagne à l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire (APEC) et au grand projet de construction du Mémorial Thomas-Sankara. « Nous prions pour une paix totale et que Dieu bénisse le Burkina », a-t-elle souhaité.

Renforcer les liens entre l'Etat et la diaspora

Quant au délégué du Haut conseil des Burkinabè d'Espagne (HCBE), Dramane Saré, il a émis des doléances visant à renforcer les liens entre l'Etat burkinabè et ses ressortissants en Espagne qui constitue aujourd'hui, à ses dires, un espace stratégique en Europe. « La communauté sollicite l'appui diplomatique auprès des autorités espagnoles pour renforcer la légalisation de certains documents. Nous rappelons que cela nous coûte au moins 160 000 F CFA pour faire la légalisation d'un document administratif par les autorités espagnoles », a déploré le délégué du HCBE, parmi tant d'autres requêtes.

A la suite de ces sollicitudes, le ministre des Affaires étrangères a, au nom du chef de l'Etat et du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, exprimé sa gratitude à la diaspora en Espagne pour cet élan de solidarité et de fraternité. Il a chargé les émissaires de transmettre la reconnaissance des autorités à ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement du Burkina. « Le Burkina Faso renoue avec la quiétude, l'économie reprend et les résultats sont palpables.

Vous êtes tous des acteurs et des émissaires de l'appel lancé par le président du Faso, un appel qui est un esprit auquel vous donnez vie », a lancé Karamoko Jean Marie Traoré. Il a jugé les doléances pertinentes qui devraient être transmises à qui de droit. Le ministre des Affaires étrangères a, par ailleurs, informé de la mise en place bientôt d'un guichet unique de la diaspora qui serait un portail ou une plateforme sécurisée pour réduire les pertes des investissements et servir de lieu d'orientations et de conseils. Il a loué la diaspora burkinabè dans son ensemble en la qualifiant de modèle et d'intègre.

C'est pourquoi, M. Traoré a invité les Burkinabè de l'extérieur à être chacun un ambassadeur du Burkina dans sa terre d'accueil en défendant l'image de la patrie par l'intégrité, le travail bien fait, l'honneur, etc. A ce jour, le nombre de Burkinabè vivant en Espagne pourrait dépasser 6 000 et 327 978 500 F CFA soit 500 000 euros ont déjà été investis dans l'éducation et la santé, foi du consul honoraire du Burkina en Espagne.