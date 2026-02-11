Le Ministre d'Etat, Ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain Nyembo s'est entretenu ce mardi 10 février 2026, dans son cabinet de travail, avec le Député National Joseph Nkoy, sur l'état d'avancement du Programme de Développement Local des 145 Territoires (PDL-145T) dans le territoire de Katako-Kombe, province du Sankuru.

Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de suivi rapproché de cet important programme initié par le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui vise à réduire les inégalités territoriales et à rapprocher les services sociaux de base des populations rurales, notamment à travers la construction d'infrastructures essentielles telles que des écoles, des centres de santé, des bâtiments administratifs (volet1).

Des avancées malgré les défis

Au coeur des discussions : les réalités du terrain, les défis logistiques liés à l'accessibilité de certaines zones enclavées du Sankuru, ainsi que les mécanismes envisagés pour accélérer l'acheminement des matériels sur les chantiers et la poursuite des travaux. Les deux personnalités ont insisté sur la nécessité d'une collaboration étroite entre le gouvernement central, les élus nationaux et les communautés locales, afin de garantir la réussite durable des projets.

A l'issue de la rencontre, le Député Joseph Nkoy a salué la transparence des échanges et les orientations prises pour surmonter les difficultés rencontrées. « Malgré les contraintes liées à l'état des routes et à l'accès aux chantiers, des mesures concrètes sont déjà mises en oeuvre pour accélérer l'exécution du PDL-145T. J'appelle ma population à la patience et à la confiance, car plusieurs ouvrages seront bientôt livrés et d'autres vont progressivement évoluer », a-t-il déclaré.

Tout en reconnaissant les attentes légitimes des populations après plusieurs années de mise en oeuvre du programme, le Ministre d'État Guylain Nyembo a réaffirmé sa volonté de maintenir un dialogue permanent avec les représentants des territoires. Cette approche participative vise à renforcer la redevabilité, améliorer le suivi des projets et garantir que les investissements publics répondent réellement aux besoins des communautés.

A travers ces échanges réguliers avec les élus nationaux, le Ministère du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement poursuit son engagement en faveur d'un développement équilibré des territoires, en veillant à ce que le PDL-145T demeure un levier stratégique de transformation économique et sociale sur l'ensemble de la République Démocratique du Congo.