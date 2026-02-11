La Ministre du Genre, Famille et Enfant, Son Excellence Madame Micheline Ombae, a reçu ce mardi 10 février 2026 une délégation de plusieurs plateformes et organisations de femmes, dirigée par Grâce Lula, directrice exécutive nationale du Cadre Permanent de Concertation de la Femme Congolaise (CAFCO). Cette rencontre s'inscrit dans la préparation des activités en perspective de la Journée Internationale de la Femme et du mois de la femme, dont les festivités se dérouleront tout au long de mars.

Au cours de ces échanges, la Ministre et les représentantes des organisations ont discuté de la coordination des activités et de la nécessité de travailler en synergie. L'objectif est d'inscrire toutes les initiatives dans un agenda commun qui permettra de produire un rapport consolidé, reflétant les efforts et contributions des différentes organisations de femmes.

Les discussions se sont déroulées dans un climat convivial, où des propositions constructives ont été formulées. Les participantes ont souligné l'importance d'élaborer un calendrier préliminaire des activités à réaliser par chaque plateforme. Ce calendrier sera intégré dans un calendrier commun, permettant ainsi un suivi harmonisé des actions prévues durant le mois de la femme. Des représentations provinciales seront également impliquées pour coordonner les initiatives locales, tout en contribuant au rapport global.

Les membres de la délégation ont exprimé leur satisfaction quant à l'accueil chaleureux réservé par la ministre, marquant un premier constat très positif. Elles ont insisté sur la volonté d'apporter une valeur ajoutée à la célébration du mois de la femme cette année, dans le but de renforcer le soutien et de mettre en lumière le travail du ministère en collaboration avec les organisations féminines.

En cette période, une pensée particulière a été adressée à toutes les femmes, soeurs, frères, enfants et Congolais en général, qui vivent sous la menace de la rébellion et du conflit. La ministre et les participantes espèrent que la normalisation de la situation permettra de renforcer l'unité nationale, soulignant que tous sont issus d'une même patrie, sans fractures ni divisions.