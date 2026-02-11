Afrique Centrale: Paix à l'Est de la RDC - Me Guy Muadiamvita lance un appel de soutien à la République du Congo !

Les relations entre la République Démocratique du Congo et la République du Congo franchissent un nouveau palier dans le domaine sécuritaire. En séjour officiel à Brazzaville depuis le 9 février, le Vice-Premier Ministre, ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants, S.E. Me Guy Kabombo Muadiamvita, a engagé une série d'échanges de haut niveau avec les autorités militaires congolaises en vue de consolider la coopération bilatérale et de renforcer la stabilité le long des frontières communes.

Accueilli avec les honneurs militaires par son homologue brazzavillois, S.E. Charles Richard Mondjo, au siège du ministère de la Défense nationale de la République du Congo, le chef de la Défense congolaise a pris part, le 10 février, à une séance de travail élargie aux experts des deux parties. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de rapprochement stratégique entre deux États unis par l'histoire, la géographie et des intérêts sécuritaires convergents.

Au coeur des discussions : la gestion concertée des frontières, la prévention des menaces transnationales et la coordination des mécanismes conjoints de surveillance. Les deux ministres ont réaffirmé leur volonté commune de privilégier la transparence, le dialogue permanent et la collaboration opérationnelle afin de prévenir toute tentative de déstabilisation de la sous-région.

Le Ministre de la Défense de la République du Congo, S.E. Charles Richard Mondjo, a insisté sur la nécessité de consolider la solidité diplomatique entre Brazzaville et Kinshasa face aux défis sécuritaires communs. Il a réitéré l'engagement de son pays à ne tolérer aucune utilisation de son territoire comme base arrière susceptible de compromettre la sécurité de la sous-région.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour sa part, le Vice-Premier Ministre Guy Kabombo Muadiamvita a souligné que les attentes du Gouvernement congolais vis-à-vis des pays amis, notamment la République soeur du Congo, consistent à accompagner loyalement les processus en cours ainsi que les mécanismes conjoints qui en découlent, en particulier le mécanisme élargi de vérification. Il a appelé à une vigilance collective face aux tentatives de manipulation reposant sur des prétextes anciens visant à perpétuer l'instabilité dans l'Est de la RDC.

Le VPM Muadiamvita a, en outre, rappelé que les Forces armées de la République Démocratique du Congo sont engagées dans un processus irréversible de reconstruction et de modernisation, conformément à la vision et aux orientations du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a invité les États partenaires à soutenir cet effort afin de rompre définitivement avec le cycle récurrent des conflits qui ont longtemps fragilisé la région.